La sorprendente nueva serie de 'Star Wars' rompe una regla del sable de luz de George Lucas tras 23 años

Después de 23 años, la franquicia de Star Wars finalmente ha quebrantado una de las reglas clásicas de George Lucas sobre los icónicos sables de luz. Lo más curioso es que ha sido en el lugar más sorprendente e inesperado. El sable de luz púrpura que tiene Mace Windu se lo debemos a Samuel L. Jackson, ya que el actor le pidió a George Lucas algo que se sintiera un poco diferente. La idea fue algo que conquistó al cineasta casi de inmediato.

Desde entonces, ha sido bastante común ver a varios personajes con sables de luz que tienen ese particular tono morado. Algunos han sido bastante inusuales, pero la regla que había que seguir era bastante simple: el sable de luz morado pertenecía a los Jedi. Sin embargo, incluso eso ha cambiado ahora.

'Star Wars' pone fin a una de sus reglas más icónicas

Esto se relaciona con LEGO Star Wars, una de las series de televisión más originales que están vinculadas a la franquicia de ciencia ficción. La serie original mostró a Darth Jar Jar o Jedi Palpatine, reescribiendo el curso de la galaxia con nuevos conceptos vinculados a la Fuerza que tomaban inspiración de los ladrillos LEGO. Pero la secuela, LEGO Star Wars: Pieces of the Past, parece que va a ir un paso más allá.

Asimismo, el misterioso villano que formará parte de Pieces of the Past es un Lord Sith llamado Solitus. La realidad es que no se sabe mucho sobre Solitus, quien empuña dos sables de luz inusuales conectados por una cadena. Sin embargo, sí que hay algo sobre él que sí sabemos. Ambas hojas de sable de luz son moradas, rompiendo por completo el patrón que siguió George Lucas en su momento.

En Star Wars, un sable de luz morado suele indicar que el Jedi que lo usa se acerca cada vez más al lado oscuro. Por ejemplo, Mace Windu se enfrentó a su propia oscuridad interior durante años y la canalizó en esa singular forma de sable de luz conocida como Vaapad. Probablemente por eso fue tan efectivo en su batalla contra Palpatine.

Si bien es cierto que LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy no es exactamente una producción canon, sí que ha sentado un precedente para que un Sith tenga la capacidad de poder usar un sable de luz morado. Es probable que esto indique una inversión de lo que le ocurrió a Mace Windu. Es decir, un Sith que siente la llamada del lado luminoso.