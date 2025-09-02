'Star Wars' revela qué Lord Sith habría sido Anakin Skywalker sin la intervención de Obi-Wan Kenobi

Star Wars reveló el Lord Sith que habría sido Anakin Skywalker de no haber sido derrotado por Obi-Wan Kenobi en esa épica pelea que se vio en Mustafar. Lo cierto es que Palpatine creía haber reclutado al Lord Sith más poderoso al seducir al Elegido para que se uniera al lado oscuro. Sin embargo, no contaba con la figura de Obi-Wan Kenobi para poner fin a sus planes.

En cierto modo, Obi-Wan se ha ganado la reputación de ser un tipo de kryptonita Sith. Y es que esto plantea un interrogante de lo más interesante. ¿Cómo habría sido Anakin Skywalker como Lord Sith si no hubiera sido derrotado por Obi-Wan? En un número especial de Star Wars: La Amenaza Fantasma, esa pregunta finalmente encontró respuesta.

Obi-Wan Kenobi, la kryptonita de los Sith

El cómic presenta numerosas visiones de la Fuerza de Anakin Skywalker, que revelan el Jedi que Anakin Skywalker habría sido sin Palpatine. También confirman el Sith en el que pudo haberse convertido. Lo sorprendente de esta visión es que se confirma que Anakin Skywalker se considera un Sith precisamente por sus apegos.

Esto sugiere que existía una advertencia de la Fuerza sobre el oscuro camino que podría tomar su vida. Aunque es cierto que se utilizaron ciertos miedos relacionados con su madre, no con Padmé. Esto parece un simple momento hipotético sin importancia en Star Wars, pero en realidad es más importante de lo que parece.

El diseño del traje de Darth Vader refleja la transformación de Anakin Skywalker Difoosion

El primer gran paso de Anakin Skywalker al lado oscuro se vio en El Ataque de los Clones, cuando venga a su madre masacrando a los Tusken. Al parecer, la Fuerza ya le había advertido de que esto podría ocurrir. Él mismo es consciente de que lo que hace está mal, pero decidió actuar así pese a todo. Como consecuencia, Anakin Skywalker acabó destruyendo a hombres, mujeres y niños.

"Una vez que emprendes el camino oscuro, este dominará tu destino para siempre", advirtió Yoda a Luke Skywalker años después. Tenía toda la razón. Anakin Skywalker no se convirtió en el Lord Sith de esta visión porque cayó ante Obi-Wan Kenobi. Ese suceso marcó para siempre su vida al quedar limitado por la armadura cibernética que se vio obligado a usar. Sin embargo, si Obi-Wan no hubiera actuado, la franquicia de Star Wars habría sido mucho más oscura.