'Star Wars' confirma cómo es el sorprendente nuevo sable de luz nunca antes visto de Kylo Ren

Por sorprendente que parezca, Star Wars ha dado a conocer la existencia de un nuevo sable de luz que fue usado por Kylo Ren en medio de una de sus pruebas más intensas relacionadas con el Lado Oscuro. Como se ve en los cómics nuevos que han sido publicados por Marvel, se ha revelado que Ben Solo usó brevemente un sable de luz que es completamente diferente al que apareció en la trilogía de secuelas de Star Wars.

Ambientada entre los eventos de Los Últimos Jedi y El Ascenso de Skywalker, la serie de cómics actual de Legacy of Vader que abandera Marvel ha mostrado a Kylo Ren descubriendo nuevos detalles importantes vinculados a la vida de su abuelo y su influencia en el Lado Oscuro. Lo ha hecho con la "ayuda" de Vaneé, el asistente aún vivo que se encuentra en el castillo de Darth Vader localizado en Mustafar.

Kylo Ren enfrenta las pruebas del Lado Oscuro en Mustafar

Sin embargo, Vaneé anhela desesperadamente ver renacer la figura de Darth Vader a través de Kylo Ren. Por ese motivo, el personaje llega hasta el punto de intentar que Ben Solo herede su legado. Tras liberarse en Legacy of Vader #11, esta nueva historia de Star Wars muestra a Kylo Ren enfrentarse a todo tipo de peligros dentro de la fortaleza de su abuelo para llegar a Vaneé, todo ello mientras empuña un nuevo sable de luz que nadie esperaba.

Después de evadir numerosas trampas en el interior del castillo, Legacy of Vader #11 revela cómo Kylo Ren encuentra una pared de sables de luz Jedi desechados que se encontraba cerca de él. Sin saber el origen de su procedencia, probablemente estaban guardados como trofeos por el propio Darth Vader. Al seleccionar una empuñadura con algunos componentes expuestos, se muestra a Kylo Ren encendiendo un arma de hoja verde para enfrentarse a sus nuevos enemigos en este número.

Página del cómic 'Star Wars: Legacy of Vader #11'

La empuñadura de este nuevo sable de luz destaca por ser completamente dorada y contar con un emisor único. Si bien habría sido interesante que el sable de luz nos resultara familiar y perteneciera a un Caballero Jedi conocido que fuese perseguido por Darth Vader, es igualmente impresionante ver este nuevo diseño, con un cristal diferente en comparación con el que aparece en las películas.

Sin lugar a dudas, la mejor parte del nuevo sable de luz de Kylo Ren es que termina siendo un recordatorio de su sable de luz más característico con su hija inestable. Al igual que en la serie de cómics Rise of Kylo Ren, donde se explicó que la espada inestable fue el resultado de que Ben Solo rompió su kyber, Kylo Ren hizo exactamente lo mismo en el cómic Star Wars: Legacy of Vader #11.