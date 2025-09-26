Steam tiene 4 nuevos juegos gratis que tienes que descargar ahora mismo

Si eres un aficionado de los videojuegos en PC, sabes que Steam, como mayor tienda digital para ordenador, siempre tiene sorpresas para todos los gustos. Desde experiencias rápidas y casuales hasta aventuras más profundas, uno de los aspectos más interesantes de esta plataforma es que ofrece un sinfín de oportunidades para explorar nuevos mundos sin gastar un centavo.

Esta semana no es la excepción y ya hay disponible cuatro nuevos títulos gratuitos que prometen horas de diversión y entretenimiento. Sean cuales sean tus gustos, merece la pena echarle un vistazo a estas apuestas que puedes descargar para siempre.

Clay Beats

Clay Beats es un juego musical que combina ritmo y creatividad. Los jugadores deben seguir el compás mientras moldean figuras de arcilla al ritmo de la música. Una propuesta original que mezcla arte y juego en una experiencia única.

Escape 51

Escape 51 es un título de aventuras y puzles pone a prueba tu ingenio en una serie de habitaciones misteriosas. Cada nivel presenta desafíos únicos que requieren lógica y observación para poder avanzar y escapar con éxito.

Idle Pixel Fantasy

Idle Pixel Fantasy es un videojuego ideal para quienes disfrutan de los juegos de estrategia y progresión. Aunque el juego funciona de manera automática, los jugadores pueden optimizar sus recursos y mejorar su ciudad pixelada para maximizar los resultados y avanzar más rápido

Let's Patiti!

Let’s Patiti! es un juego casual y adorable en el que los jugadores cuidan y entrenan criaturas llamadas Patiti. Con mecánicas sencillas, pero adictivas, es perfecto para quienes buscan relajarse mientras completan pequeñas misiones y coleccionan diferentes criaturas.