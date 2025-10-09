Una streamer surcoreana es asesinada por un espectador que le había donado más de 70.000 dólares

El mundo del streaming en Corea del Sur se encuentra conmocionado tras conocerse el asesinato de Yoon Ji-ah, una creadora de contenido con más de 300.000 seguidores en TikTok y otras plataformas. La streamer, de 24 años, era conocida por sus emisiones de estilo cercano y su comunidad de seguidores fieles. Sin embargo, una de esas relaciones se volvió trágicamente peligrosa.

Las autoridades confirmaron que Yoon fue hallada sin vida el 11 de septiembre en una zona montañosa de Muju, en la provincia de Jeolla del Norte. Las primeras investigaciones apuntan a un seguidor que mantenía con ella una relación de tipo personal y financiero.

Un seguidor VIP confiesa el asesinato tras una discusión

El sospechoso, identificado únicamente como Choi, un hombre de unos 50 años, había donado cerca de 100 millones de wones (unos 70.000 dólares) bajo el alias “Black Cat”. Según medios locales, Choi se había ganado la confianza de la streamer tras convertirse en uno de sus principales mecenas, llegando incluso a proponerle una asociación empresarial.

Sin embargo, Yoon intentó cortar el contacto en las últimas semanas, cansada de su actitud controladora. Cámaras de seguridad captaron al hombre arrodillado frente a ella poco antes del crimen, y minutos después, empujándola de nuevo dentro de su coche. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia por compresión en el cuello.

Tras abandonar el cuerpo en la montaña, el agresor trató de despistar a la policía haciendo varias paradas antes de ser arrestado doce horas después. En un principio negó los hechos, pero finalmente confesó el asesinato al ser confrontado con las pruebas.

El caso ha reavivado el debate sobre las relaciones parasociales entre streamers y sus seguidores, así como los riesgos que enfrentan los creadores más expuestos.