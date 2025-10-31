DC Studios aún está lejos de volver a repetir la mayor hazaña de 'Superman' en el DCEU

La franquicia de DC Studios que lidera James Gunn irrumpió en la gran pantalla con el estreno de Superman. La cinta recibió elogios de la crítica con un 83% en Rotten Tomatoes y logró que el público se ilusionara con el prometedor futuro cinematográfico de DC. Con una recaudación de 615 millones de dólares, la cinta protagonizada por David Corenswet se convirtió en la película de superhéroes más taquillera de este año.

Ese logro era algo que la mayoría esperaba, sobre todo porque DC se había estado preocupando por reiniciar a los que son sus personajes más icónicos. Sin embargo, este escenario no era algo seguro. Esto se debe a que Marvel Studios estrenó Capitán América: Brave New World, Thunderbolts* y Los Cuatro Fantásticos este año, pero la realidad es que no tuvieron el mismo impacto que Superman.

El renacer de DC Studios con 'Superman'

El declive de Marvel Studios en taquilla ya es de sobra conocido, y la victoria de Superman entre las películas de superhéroes es una señal prometedora para la longevidad del DCEU que apenas acaba de despegar. Se sabe que se avecinan películas interesantes de DC en los próximos años. Por ejemplo, 2026 verá la llegada de Supergirl y Clayface, mientras que en 2027 se estrenarán Man of Tomorrow y The Batman Part II.

Todas tienen potencial para ser un éxito de taquilla y consolidar el éxito de DC tras Superman. El problema es que los próximos estrenos de Marvel Studios son de mayor envergadura. El estudio también traerá Spider-Man: Brand New Day y Vengadores: Doomsday en 2026, además de Vengadores: Secret Wars en 2027. A su vez, como bien sabrás, Sony estrenará finalmente Spider-Man: Beyond the Spider-Verse en 2027.

Esto coloca a DC en una posible posición de espera para volver a liderar la taquilla. Marvel Studios cuenta con la ventaja de la nostalgia y el creciente interés tras el final de la Saga del Multiverso, mientras que la propuesta de DC Studios aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. En el futuro más lejano, la franquicia cuenta con numerosos proyectos confirmados como The Brave and the Bold, Swamp Thing, Teen Titans, Bane & Deathstroke y Wonder Woman.

James Gunn también ha insinuado proyectos tan secretos que el estudio aún no puede revelar demasiada información sobre ellos. Por supuesto, las nuevas versiones de Batman y Wonder Woman no deberían tener problemas para triunfar como lo hizo la versión de Clark Kent de David Corenswet. Así pues, dado que se espera que Marvel Studios vuelva a reinar con estos últimos proyectos, el Universo DC está más que preparado dar guerra y tener mucho éxito en el futuro.