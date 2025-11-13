TheGrefg anuncia que irá a las oficinas de Epic Games para intentar mejorar su skin de Fortnite

No hay ninguna duda de que TheGrefg es uno de los creadores de contenido más influyentes de la comunidad hispana. Por eso desde el primer día resultó extraño que los desarrolladores de Fortnite hiciesen un trabajo tan poco acertado con su skin en el juego.

Esta, que fue lanzada a principios de 2020, generó un intenso debate por su escaso parecido con el streamer. Con el paso del tiempo y la llegada de skins como la de ElRubius ya pocos usuarios dudan de que la de Grefg necesita una actualización visual.

Por eso muchos se han alegrado de que el murciano haya confirmado que viajará a las oficinas de Epic Games en Carolina del Norte a principios de 2026. Su objetivo es claro: es conseguir que se mejore su skin oficial del juego.

TheGrefg quiere una versión mejorada de su skin tras el éxito de la temporada de Los Simpson

El murciano se comprometió a dar este paso si su comunidad cumplía un reto. TheGrefg desafío a sus seguidores a que más de 10.000 jugadores usaran su código en la tienda de Fortnite durante la actual temporada temática de Los Simpson. Al superar los 12.000 usos, el streamer confirmó en su último vídeo de YouTube que hará el viaje: “A principios de 2026 iré a las oficinas de Epic Games a tocar la puerta”.

En medio de este auge que ha provocado la colaboración con los populares dibujos amarillos, el creador murciano busca aprovechar el momento para negociar mejoras en su skin. Habrá que ver si el mismísimo Tim Sweeney, CEO de Epic Games, recibe personalmente al streamer, pero lo que sí es seguro es que TheGrefg no piensa rendirse y ya sabemos que el creador de contenido siempre gana.