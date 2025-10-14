TheGrefg defiende a Nate Gentile: "Ese clip no se hará viral, no como los problemas que tuvo Xokas con el doble PC"

Si hay algo que nunca falta en el mundo de la creación de contenido, eso es la polémica. Ya sea por un motivo o por otro, siempre hay debates o discusiones acerca de algo que ocurre en la escena española, y en uno de sus directos más reciente TheGrefg ha hablado de una de las mayores controversias de los últimos años.

Esta fue la de ElXokas y su doble PC fabricado por Nate Gentile. El resumen de la historia es que al gallego su ordenador le dio muchos problemas en sus primeros directos, y este puso el foco con sus críticas en el encargado de crearlo. Por su parte, el youtuber aseguró que el problema es que el streamer quería algo demasiado ambicioso, y de ahí los primeros fracasos.

Por culpa de esta historia la imagen de Nate se vio un poco dañada y todavía creadores como TheGrefg tratan de defenderles. El murciano lo ha hecho alabando su ordenador, creado también por él, y asegurando que solo se hacen virales los clips de ElXokas quejándose de fallos.

TheGrefg defiende que el ordenador que le hizo Nate es “lo mejor que ha tenido”

La cuenta de Twitchparida ha sido la encargada de recoger las declaraciones del murciano, que comenzó reconociendo que nunca ha cambiado una pieza de su ordenador en 4 años a pesar de “lo obsesionado” que es con tener siempre la última tecnología.

El motivo es muy simple, su ordenador funciona perfectamente y aguanta todo lo que hace, como él mismo asegura: “Es lo mejor que he tenido. Ha pasado extensibles, ha pasado una cantidad de directos y de cosas espectaculares... Estoy agradecido con Nate de que me montase este ordenador”.

Además, Grefg lamentó lo que sucedió entre Nate y ElXokas, defendiendo una vez más al youtuber: “Los problemas que tuvo Xokas con el doble PC de Nate Gentile se hicieron muy virales, y mucha gente criticó a Nate, y a mí me jod...”.