TheGrefg vuelve a cargar contra Ibai por la Kings League: "Creo que le suda totalmente la poll..."

Parece que la Kings League de Gerard Piqué está viviendo uno de los momentos más complicados desde su creación, y esto no tiene nada que ver con sus ingresos o con sus audiencias, sino con la relación entre presidentes.

Recientemente TheGrefg, en el primer directo de la vuelta de sus vacaciones, ya dejó ver su enorme descontento con la competición y los privilegios que se le ofrecían a Ibai. Aun así, el murciano afirmó que no quería enfadarse el primer día de stream y prefería dejar este tema para más adelante.

Ese momento ha llegado y en su último directo ha hablado sin pelos en la lengua sobre todo lo que está ocurriendo en la Kings League que no le parece bien. El principal motivo del descontento del murciano es como Ibai aprovecha su repercusión para que la liga se haga a su medida.

TheGrefg cree que Ibai amenazó con irse de la Kings League si no cumplían sus requisitos

La cuenta de Terreno Viral ha sido la encargada de recoger las declaraciones del murciano, que expuso el procedimiento que habían tenido Ibai, Porcinos y Ronin para sacar una gran ventaja a todos los clubes.

La situación se resume en que hace poco la Kings League liberó a los jugadores para que estos no tuviesen exclusividad con ellos, pudiendo formar parte de otro club de fútbol 11 además de uno de la competición. Esto ha permitido que Ibai, que tiene a Ronin, pueda ofrecer muchas mejores condiciones fuera del fairplay de la liga con el contrato con su equipo.

Para TheGrefg, este cambio de normativa se hizo conscientemente para favorecer a Ibai, confesando que cree que el vasco lo pidió así para seguir en la competición de Piqué.

“Creo que a Ibai le suda toda la poll... la Kings League a día de hoy. Su ilusión está en el equipo de fútbol 11 y ha dicho mira, yo hago el equipo de fútbol 11 y si me dejáis competir de la forma que yo quiero en la Kings League, sigo en la Kings League, si no me voy. Y Oriol y Piqué han dicho, vale, lo que tú quieras”, terminó asegurando TheGrefg mientras hacía cierto gesto obsceno en el final de su discurso.