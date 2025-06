Vas a llorar porque te va a romper: esta película de ciencia ficción es única y te marca para siempre

Hoy te voy a hablar de una de mis películas favoritas. Dirigida por Richard Curtis, Una cuestión de tiempo es una joya cinematográfica que combina romance, comedia y un toque de ciencia ficción único te va a encantar. Y es que siempre he sentido especial fascinación por las películas que tienen a los viajes en el tiempo como un elemento esencial.

La película cuenta la historia de Tim, un joven de 21 años que descubre que puede viajar en el tiempo. A partir de ese momento, el pesonaje que interpreta Domhnall Gleeson decide aprovechar esta increíble habilidad heredada de su padre con un único propósito: mejorar su vida en el amor. Esta decisión es la que lo lleva a a conocer a Mary, la mujer que cambia por completo su forma de ver el mundo. Lo mejor de la película es ese equilibrio por ofrecer una experiencia que se siente ligera, pero que no se quede como una experiencia vacía.

Una ciencia ficción con alma

Richard Curtis, conocido por éxitos como Love Actually, sorprende al construir una historia que no solo entretiene, sino que invita a pensar sobre las decisiones que se dan por sentadas. En este caso, la premisa de los viajes temporales, que ha sido tan explotada en el cine, no se usa de un modo grandilocuente, sino para explorar lo cotidiano.

Volver a vivir esas torpezas de un primer encuentro, las conversaciones con su padre o esos momentos que marcan una vida. Por supuesto, la química entre Domhnall Gleeson y Rachel McAdams se hace notar en cada minuto de la cinta. De hecho, son sus escenas juntos las que consiguen que te enamores de una historia que esconde algo excepcional.

Más allá de su propuesta tan personal, Una cuestión de tiempo brilla por un mensaje que está vivo en cada plano: la vida no necesita ser perfecta para ser extraordinaria. Tim aprende que el verdadero poder no está en cambiar el pasado, sino en vivir plenamente el presente. Una lección muy presente en la película. No es un filme que no tenga defectos, ya que algunos espectadores podrían encontrar un ritmo pausado o una propuesta que puede ser algo edulcorada. Pero nada de eso empaña la sensación final que te deja.

Su forma tan peculiar de celebrar lo ordinario la convierte en un recordatorio conmovedor de lo que realmente importa. Si quieres disfrutar de una comedia romántica maravillosa que también tenga ese componente sci-fi por los viajes en el tiempo, Una cuestión de tiempo es una elección perfecta. Lo malo es que ha sido eliminada del catálogo de SkyShowtime. Puedes encontrarla en Prime Video de alquiler o esperar a que vuelva a estar disponible en streaming. Te aseguro que merece mucho la pena.