Los hermanos Duffer revelan los capítulos clave que debes ver antes de la temporada 5 de 'Stranger Things'

La cuenta atrás ha llegado a su fin y Hawkins ya se prepara para la batalla definitiva contra Vecna con el estreno de la temporada final de 'Stranger Things', que desembarca esta madrugada del miércoles al jueves a partir de las 02:00 horas. Los cuatro primeros episodios de la quinta temporada llegan más de tres años después de la emisión del último capítulo de la cuarta entrega y marcan el inicio del desenlace de la historia creada por los Hermanos Duffer. De cara a este esperado final, los creadores han señalado varios capítulos clave que recomiendan volver a ver: el 2x04 'Will el sabio', el 2x06 'El espía', el 4x07 'La masacre en el Laboratorio de Hawkins' y el 4x09 'El plan', fundamentales para entender todo lo que está por venir.

Las claves de 'Stranger Things' de cara a la temporada final de la serie

Los Hermanos Duffer han avanzado que la temporada final de 'Stranger Things' apostará por un desenlace completamente cerrado, dando respuesta a incógnitas que se arrastran desde los primeros episodios de la serie. Uno de los ejes principales volverá a ser la conexión entre Vecna y Will, una relación que será determinante en el final. Además, han dejado claro que no habrá nuevos monstruos: la última temporada se centrará en las criaturas ya conocidas del Upside Down, reforzando así el regreso a la esencia original de la historia. La música también volverá a jugar un papel clave, con referencias emocionales como Kate Bush, Peter Gabriel, Toto o Moby, en una entrega que tendrá un tono más oscuro sin abandonar el equilibrio entre aventura y emoción.

De cara al desenlace, los creadores han pedido a los fans disfrutar de la temporada sin obsesionarse con teorías, ya que aseguran que la mayoría de especulaciones no acertarán. Aunque seguirán leyendo con cariño a los seguidores, han sido tajantes con algunos debates, como el futuro de Eddie Munson, cuyo regreso han descartado definitivamente. También adelantaron que la producción incluyó una de las escenas más complejas de toda la serie por su dificultad técnica y el enorme despliegue de extras. Tras el final, el universo no se cerrará del todo: en 2026 llegará un spin-off animado ambientado en 1985, pensado para introducir a nuevas generaciones en el mundo de Hawkins sin tocar la historia principal, según avanzaron al medio especializado de Estados Unidos, The Hollywood Reporter.

'Stranger Things 5': fechas y horarios en España para la temporada final de Netflix

El calendario de estrenos en España para 'Stranger Things 5' ya está fijado y promete mantener en vilo a sus seguidores durante todo el último trimestre del año. La primera parte se estrenará el 26 de noviembre, con cuatro episodios iniciales que darán comienzo al desenlace. Apenas un mes después, el 25 de diciembre, llegarán tres capítulos más coincidiendo con la Navidad, una fecha estratégica para reunir a los fans en familia alrededor de la pantalla. Finalmente, el 31 de diciembre de 2025, Netflix lanzará el episodio definitivo, que servirá como cierre absoluto a casi una década de aventuras en Hawkins. En comparación con temporadas anteriores, donde se optaba por una división en dos bloques, la decisión de repartir esta última entrega en tres tandas responde a la intención de maximizar el impacto narrativo y mediático. Así, 'Stranger Things' se despedirá con una estructura novedosa, manteniendo la expectación durante varias semanas. En España, los episodios estarán disponibles a primera hora de la madrugada, consolidando la tradición de maratones nocturnos entre los fans más fieles de la serie.