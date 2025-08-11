El villano de 'Star Trek' que fue interpretado por Tom Hardy marcó el final de una etapa

Algunos años antes de unirse a franquicias de renombre como Batman y Mad Max, Tom Hardy dio vida a la misteriosa némesis de Jean-Luc Picard en la película de Star Trek que se estrenó en 2002. Lo más curioso es que marcó el final de una era. Tras irrumpir en la escena con Black Hawk Down, Tom Hardy inició un ascenso que lo convertiría en uno de los actores más versátiles.

El potencial de su talento se hizo evidente por primera vez en el drama carcelario de Bronson. Además de formar parte de obras maestras de prestigio, el protagonista de Havoc ha dejado su marca en películas de acción. Ese es el género que ha solido frecuentar a lo largo de su carrera, pero también se ha dejado ver en algunas grandes franquicias.

El papel de Shinzon en 'Star Trek: Némesis'

Pero antes de interpretar a Bane, Mad Max, Venom o cualquiera de estos carismáticos personajes que son ampliamente populares, Tom Hardy se unió a otra franquicia que es conocida por todos. Lo hizo en un papel que recordaba a un clásico villano de los años 80 y extrañamente anticipaba a la figura de Bane en la última película de la trilogía de Batman.

Star Trek: Némesis necesitaba un actor que interpretara a un clon más joven de Jean-Luc Picard, interpretado por Patrick Stewart. Inicialmente se consideró a Jude Law, pero el papel finalmente acabó siendo del desconocido Tom Hardy, quien se afeitó la cabeza para parecerse mejor al icónico actor que también formó parte de la franquicia de los X-Men.

Esta película revela que Shinzon fue creado por los romulanos a partir del ADN de Picard, con la esperanza de infiltrarse en la Flota Estelar usando este clon. Sin embargo, el plan fue descartado y Shinzon fue abandonado en el planeta minero de Remus, donde se convirtió en el líder de una facción de rebeldes.

La historia de Shinzon evoca la del famoso villano de Star Trek, Khan. Por otro lado, el origen de Shinzon también fue bastante similar al de Bane, quien creció en medio de los horrores de The Pit, un entorno similar en sus miserias a las minas donde Shinzon aprendió sobre la cruel realidad de la existencia. Lo más sorprendente es que no habría transición de su era a la siguiente, ya que Paramount optó por un reinicio completo en Star Trek de 2009.