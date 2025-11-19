Un youtuber que compró un Ferrari solo para destruirlo ahora es acusado de evadir impuestos en la operación

Dentro de la gran oferta de contenido que hay en YouTube, en los últimos años los experimentos destructivos han entrado en un pequeño auge. Usuarios como WhistlinDiesel han convertido el exceso este tipo de prácticas en su sello personal, enfocando siempre sus vídeos a la locura y la espectacularidad.

Una de sus hazañas más recordadas, y más comentadas, de este youtuber fue aquella en la que destrozó un Ferrari F8 Tributo en un campo de maíz. Además de ser un contenido polémico, esta acción podría costarle ahora bastante más que los daños del propio superdeportivo. Dos años después de aquel vídeo viral, el youtuber ha sido acusado formalmente de evadir impuestos en la compra del coche.

Detenido y acusado de evasión: la compra del Ferrari vuelve para perseguirlo

El 5 de noviembre, un Gran Jurado presentó una acusación formal contra el creador de contenido por intentar “evadir o eludir” el impuesto sobre las ventas correspondiente al Ferrari F8 Tributo que compró en enero de 2023. El estado de Tennessee reclama que debía haber pagado al menos 500 dólares en impuestos, pero la clave del caso estaría en dónde adquirió el vehículo. El coche llevaba matrícula de Montana, un estado conocido por sus políticas fiscales más laxas, lo que podría indicar que el youtuber intentó beneficiarse de ello trasladando después el coche a Tennessee.

El propio WhistlinDiesel reveló su detención en Instagram, mostrando imágenes en las que se ve a la policía entrando en su propiedad y sacándolo esposado. Según su versión, las autoridades actuaron sin previo aviso y sin explicarle claramente los cargos antes del arresto. Asegura además que “no ha hecho nada” y que el estado simplemente no se cree lo que gana.

Aunque algunos medios locales hablan de una fianza de 2 millones de dólares, otros sostienen que salió en libertad tras abonar alrededor de 20.000 dólares. Como se trata de delitos y no simples infracciones, el creador podría enfrentarse a penas de 1 a 6 años de prisión, además de una multa importante. La primera vista del caso está prevista para hoy, 19 de noviembre de 2025.

Lo más irónico de todo este asunto es que el propio vídeo viral en el que provocaba que el Ferrari saliese ardiendo habría sido la pista que llamó la atención de las autoridades. Con más de 16 millones de reproducciones, la matrícula del coche quedó expuesta para todo el mundo, incluidos los inspectores fiscales.