ElXokas explica por qué nunca hará dieta estricta: "No quiero vivir de manera miserable"

Hace mucho tiempo que el prejuicio de que los usuarios que los usuarios que dedican su vida a internet están en mala forma física o que tienen problemas de salud relacionados con el peso se ha desmontado por completo.

Figuras como TheGrefg, Ibai o ElXokas con sus cambios físicos han demostrado que es compatible ser un creador de contenido e implementar el ejercicio físico y la dieta sana a tu rutina.

Sin embargo, como en todo, algunas personas tienen más facilidad para adaptarse a ello y, por gustos propios, lo disfrutan más. Este no es el caso de Xokas, que en una de sus últimas retransmisiones ha confesado por qué no es capaz de mantener un régimen estricto.

ElXokas habla de por qué se niega a hacer dieta estricta

La cuenta de TikTok mundoclip_es ha sido la encargada de recoger las palabras del gallego, que después de haber pasado un proceso de entrenamiento y cambios en sus costumbres alimenticias afirmó que él “ya ha aprendido a comer”.

“Yo ya no como hamburguesas todos los días ni pizzas todos los días, pero quiero comerme 3 a la semana, o 4, de las catorce, dieciséis o dieciocho comidas que puedo hacer", explicó el streamer, que insistió en que para eso hace deporte.

ElXokas reconoció que verse limitado a la hora de comer le hace estar triste porque la comida es una de las cosas que más disfruta en el mundo. Para él, tener que seguir una dieta estricta le hace sentir miserable, y defiende que “no está tan mal” como para ello.

Aun así, el gallego dejó claro que si fuese por salud estaría dispuesto a pasar por un proceso así, pero que ahora que sí está sano no contempla someterse a una alimentación restringida porque “le gusta comer mal y esa es la realidad".