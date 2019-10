Pues resulta que aparte de los palíndromos (“Palabra o frase cuyas letras están dispuestas de tal manera que resulta la misma leída de izquierda a derecha que de derecha a izquierda”, vía RAE), también existen los días capicúa que puedes leer igual en las dos direcciones. Eso sí, depende mucho de si escribes las fechas con ceros y si utilizas el formato día/mes/año o mes/día/año.

Así el día de hoy, escrito como 9-10-2019 sería el último #PalindromeDay de este año, pero también lo sería del siglo. Algunos usuarios han comenzado hilos de conversación sobre este fenómeno, en muchos casos poniendo en duda que fechas venideras no cumplan con este criterio. Así hay personas que se cuestionan que fechas como el 2 de febrero del año que viene es capicúa. “Si lo escribes 2-2-2020, como lo he hecho yo, no. Si lo escribes con ceros 02-02-2020, no”.

Aziz Inan, profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de Portland, calculó que hay 38 fechas de palíndromo en el siglo XXI, en el formato de fecha: mes / día / año (y con los ceros). Hay 26 fechas de siete dígitos y 12 fechas de ocho dígitos. Para los que utilizan esta formato existen también las semanas de palíndromo como esta en la que estamos: El martes es 9-10-19, que hacia atrás es ... 9-10-19. Esa fórmula continúa con 9-11-19, 9-12-19, 9-13-19, 9-14-19, 9-15-19, 9-16-19, 9-17-19, 9-18-19 y finalmente, 9-19-19. “Ha habido una Semana de palíndromo todos los años desde 2011. Como señala “Time and Date”, “cada siglo tiene nueve años con 10 días de Palíndromo seguidos. Estos años son siempre en la segunda década del siglo”. La próxima vez que aparezca este juego de números es en 2021. En el formato dd-mm-aaaa, y sin ceros, hay 29 días de Palindrome en el siglo actual. El primero fue el 10 de febrero de 2001 (10-02-2001). El último es especial: ¡es un día bisiesto ! El 29 de febrero de 2092 (29-02-2092) será el último Día del Palíndromo del siglo XXI.