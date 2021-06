Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, lunes 28 de junio de 2021

Manténgase informado sobre las noticias de hoy, lunes 28 de junio de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Los indultos agravan la caída: el PSOE pierde ya 23 escaños

Los indultos a los políticos independentistas condenados por sedición por el Tribunal Supremo provocan una caída de 1,1 puntos al PSOE y de 3 escaños. La medida penaliza más a los socialistas que a sus socios de gobierno, ya que en comparación con el mes anterior Unidas Podemos baja 0,2 puntos y se mantiene con los mismos escaños.

La «ley trans» oficializa la autodeterminación de género

El Consejo de Ministros se reserva para la semana del Orgullo la aprobación del anteproyecto de la llamada «ley trans» y en la que se cuelan otras medidas para todo el colectivo LGTBI enmendando incluso medidas lanzadas en su día por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Otro plantón soberanista a Felipe VI

Todo parece indicar que, de un tiempo a esta parte los estrategas de ERC tiran una moneda al aire para decidir si el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, coincide con Felipe VI en cada una de sus visitas a Cataluña.

Funambulismo político, en resumidas cuentas. Ayer, con motivo de la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC) salió cara. Esta semana, sin embargo, para la entrega de los premios Príncipe de Girona, cruz. La exuberancia de este congreso en pasadas ediciones contrasta con la modestias de este año.

La fractura entre el gobierno de Pedro Sánchez y las víctimas del terrorismo se hizo ayer más que evidente durante el acto institucional que se celebró en el Congreso de los Diputados. Mientras una pequeña representación de las formaciones políticas –por primera vez no se encontraban representantes del PP–, rindió un homenaje solemne a las víctimas, al otro lado de la Carrera de San Jerónimo, en la puerta de los Leones, un centenar de personas, entre víctimas y miembros de la clase política, protestaron contra el Ejecutivo por las reiteradas humillaciones y el abandono que sufren las víctimas.

A la misma hora que arrancó el homenaje en el interior de la Cámara Baja, en el exterior, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) –la mayoritaria– leyó un manifiesto en el que recordó que a pesar de que las víctimas del terrorismo reciben este acto de homenaje que acoge desde 2010 el Congreso con «ilusión», lleva dos años sin participar en el mismo. «Si el año pasado teníamos razones suficientes, en estos últimos 12 meses el Gobierno de Pedro Sánchez ha cruzado todos los límites», lamentó su presidenta, Maite Araluce. «O se está con las víctimas o se está con los verdugos».

Susana Díaz será senadora: «Es la salida más limpia y expeditiva»

El gusto por complacer al jefe es denominador común entre quienes rodean a Pedro Sánchez. Tanto, que con demasiada frecuencia se convierte en vicio. Que se lo pregunten, si no, a Iván Redondo y José Luis Ábalos, que vienen peleando a brazo partido desde hace meses, entre otras cuestiones, para apartar del liderazgo del PSOE-A a la «molesta» Susana Díaz. Por cierto, su «paso a un lado» pactado será efectivo esta misma semana.

Macrobrote de Mallorca: “Nos tienen secuestrados”

La vacunación contra el coronavirus avanza a buen ritmo. El 51% de la población ya tiene al menos una dosis y el 33,5% la pauta completa. Pero urge abordar cuanto antes la inmunización de los más jóvenes. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, el 9,3% de los que tienen entre 20 y 29 años ha completado la pauta y el 0,6% de los adolescentes entre los 12 y 19. La baja cobertura en este segmento de población, junto a la relajación de medidas, está provocando que los brotes entre estudiantes se van multiplicando por el país. De hecho, algunas comunidades temen un paso atrás en la desescalada. Lo ocurrido en Baleares, con un «macrobrote» de más de 800 jóvenes contagiados de nueve comunidades, ha hecho que algunas regiones estudien si dar un paso atrás.

Nueve comunidades notifican 1.500 nuevos casos

La incidencia acumulada tanto a 14 como a 7 días vuelve a subir. Después de un largo periodo de estabilización del descenso, la semana pasada se registró un repunte que ha ido creciendo. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, la tasa de contagios a 14 días se sitúa en los 95 casos por cada 100.00 habitantes y se espera que continúe subiendo.

Ayer, las 11 comunidades que notifican casos durante el fin de semana, comunicaron 1.530 nuevos: 239 Madrid, 124 Canarias, 110 Castilla y León, 36 Navarra, 94 Extremadura, 145 País Vasco, 66 Aragón, 61 Murcia, 452 Cataluña, 126 Galicia y 77 Cantabria.

Comprar vivienda, mejor opción que alquilar... si tiene ahorros

Existe una corriente de pensamiento bastante extendida en España que asegura que alquilar una vivienda es poco menos que tirar el dinero. Y lo es, afirman sus defensores, porque el inquilino, tras el pago de miles de euros, no tiene derecho alguno de propiedad sobre el inmueble en el que ha vivido durante meses o años. Lo cierto es que, en vista de cómo han evolucionado los precios de adquisición y arrendamiento en los últimos años, los que han optado por la compra se han beneficiado de un pago mensual por su vivienda que se ha mantenido más o menos estable desde 2010. Por contra, los precios de los alquileres se han disparado del orden de un 40% desde entonces. Los números, a primera vista, dirían que los que apostaron por comprar en lugar de alquilar acertaron. Pero no hay que perder de vista que hay una gran condicionante que impidió a muchos elegir: no todo el mundo puede optar por comprar una vivienda dado que no tiene los importantes ahorros que se necesitan para afrontar el gran desembolso inicial que exige la adquisición de una vivienda.

El fenómeno integrista de las “judías talibán”

En pleno corazón de Jerusalén, jóvenes laicos disfrutan de pintas de cervezas internacionales en el mítico pub musical «Hataklit» (el disco). Al girar la esquina, un local con la bandera arcoíris atrae a los jóvenes de la comunidad LGTBI, pulmón de libertad en una ciudad mayormente tradicionalista. Pero caminando apenas dos minutos, al cruzar la calle Ha’nevim, el transeúnte se sumerge en un universo paralelo. A la entrada del barrio ultraortodoxo de Mea Shearim, se colocan vallas a la entrada del Sabbat, el día de descanso judío. Los miles de jaredim ­–temerosos de Dios–, apuran el viernes al medio día a hacer las últimas compras.

Julieta Serrano: «Ya no quiero más premios, solo pido trabajar»

Julieta Serrano (Barcelona, 1933) y nada más. No necesita presentaciones esta mujer miembro de ese reducido grupo de elegidas que llamamos «damas del teatro». El último reconocimiento que apoya semejante título es un Premio Corral de Comedias que recoge el jueves en el Palacio de los Oviedo como pistoletazo de salida a la 44ª edición del Festival de Almagro. Un homenaje más que se mete en la saca y que se une, por ejemplo, a ese Goya que le llegó con retraso y con todo el merecimiento del mundo en 2020. Entonces, fue su papel en «Dolor y gloria» el que le valió el cabezón; ahora, toda una carrera ligada al teatro y en la que la actriz ha puesto en valor el legado y los versos del Siglo de Oro. Pero Serrano tiene cuerda para rato. Hace un alto en la lectura de «El hijo del chófer» (Tusquets), de Jordi Amat, para atender a LA RAZÓN desde su casa en Madrid, donde vive sola a pesar de los 88 años. Y es que esos 88 años no son normales, están muy bien cumplidos.