Nueve comunidades notifican 1.500 nuevos casos

La incidencia acumulada tanto a 14 como a 7 días vuelve a subir. Después de un largo periodo de estabilización del descenso, la semana pasada se registró un repunte que ha ido creciendo. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, la tasa de contagios a 14 días se sitúa en los 95 casos por cada 100.00 habitantes y se espera que continúe subiendo.

Ayer, las 11 comunidades que notifican casos durante el fin de semana, comunicaron 1.530 nuevos: 239 Madrid, 124 Canarias, 110 Castilla y León, 36 Navarra, 94 Extremadura, 145 País Vasco, 66 Aragón, 61 Murcia, 452 Cataluña, 126 Galicia y 77 Cantabria.

Algunas regiones ya están dando la voz de alerta por un nuevo repunte. El consejero de Salud de Galicia, Julio García Comesaña, auguró ayerque, a medida que se relajen las medidas, habrá «brotes explosivos» de la covid-19, incluso cuando la vacuna ya haya llegado a «un porcentaje muy alto» de la población.En una entrevista concedida ayer a la Radio Galega, Comesaña advirtió de que estos repuntes no serán «tan abruptos» como el de Mallorca -y estarán motivados por las nuevas variantes y porque «la vacunación no garantiza no coger la enfermedad»

Por su parte, el consejero de Salud de Cantabria, Miguel Rodríguez, cree que habrá un «repunte» de casos de coronavirus en la comunidad este verano, pero descarta que se produzca una quinta ola.

«Yo espero que no, yo espero que no sea una ola como tal, habrá repunte de casos y, sobre todo, aquí el tema clave es la repercusión que tenga sobre los servicios sanitarios», manifestó Rodríguez en declaraciones a RNE, que se ha referido a la «repercusión» que tengan estos contagios en Atención Primaria y los ingresos hospitalarios. «Yo espero que no sea ni parecida a las olas que hemos pasado ya», dijo.

Aunque la incidencia está subiendo, la ocupación hospitalaria es baja. Solo el 1,9% de las camas hospiatalrias están ocupadas por pacientes Covid y el 6,90% de las plazas de las Unidades de Cuidados Intensivos. Madrid, La Rioja, Cataluña y Castilla y León son las comunidades autónomas con las tasas más altas de ocupación, con porcentajes que rondan el 10 y el 11%.