Israel enciende las alarmas por la variante del Delta: el 40% de los infectados tenían la vacuna

El primer ministro israelí Naftali Bennett instó a los israelíes a evitar los viajes internacionales no esenciales en medio de un aumento en los casos de COVID-19 en el país. “Actualmente no es una orden, es una solicitud”, dijo el mandatario a los periodistas en el Aeropuerto Internacional Ben-Gurion. “Si no necesita ir al extranjero, no vaya al extranjero”, dijo Bennett, quien señaló que el reciente brote de coronavirus en Binyamina se remonta a una familia que regresó de Chipre, que no se considera un país de alto riesgo.

El primer ministro también anunció que las mascarillas volverán a ser obligatorias dentro del aeropuerto y alentó a los israelíes a que reanuden el uso de mascarillas en los interiores. Israel levantó la obligación de las mascarillas en los interiores la semana pasada. “Todos los que ingresan al aeropuerto deben usar una mascarilla desde el momento en que llegan hasta el momento en que se van”, dijo Bennett.

Israel superó este martes por primera vez en meses el centenar de positivos de covid en medio de un progresivo aumento de los casos con más del 90 % de infectados por la variante Delta, entre los que un 40 % estaba vacunado. El país, con más de nueve millones de habitantes, había regresado prácticamente a la normalidad y desde hace una semana canceló la obligatoriedad de llevar mascarilla en interiores con una tasa de morbilidad en el mínimo desde abril.

Los datos, pese a ser todavía bajos, están preocupando a las autoridades israelíes por la tendencia. El Ministerio de Sanidad recomendó “firmemente” ayer la vacunación entre los menores de entre 12 y 15 años tras los brotes detectados en dos ciudades del país que han obligado a cerrar centros escolares.

Bennett, quien asumió el cargo la semana pasada, dijo que el nuevo gobierno restablecerá el gabinete del coronavirus, que ayudará a tomar decisiones futuras relacionadas con la covid. El primer ministro dijo que el gobierno está trabajando “para frenar” la variante extra-contagiosa del Delta lo más rápido posible.

Más de 5,1 millones de residentes en Israel han recibido las dos dosis desde que se iniciara la rápida campaña de vacunación a finales de diciembre y los contagios cayeron drásticamente lo que llevó a levantar la mayoría de las restricciones.

A mediados de abril, la mascarilla al aire libre dejó de ser obligatoria y desde el 15 de junio, en interiores, salvo algunas excepciones como aeropuertos, geriátricos e instituciones de bienestar social. La entrada de extranjeros con visado de turista, vetada desde marzo de 2020, quedó aliviada a finales de mayo, cuando se comenzó a permitir la entrada de grupos organizados con turistas vacunados.

A partir del 1 de julio el país pretende permitir el acceso de turistas vacunados que lleguen de forma individual. Ante el aumento de los casos por la variante Delta, predominante en Israel, Sanidad considerará nuevas restricciones aunque el coordinador nacional de la pandemia, Nachman Ash, matizó que no se tomarán “medidas innecesarias que puedan afectar la confianza de la gente”.