Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, martes 24 de agosto de 2021

España se ha erigido como adalid de los derechos de las personas que necesitan protección internacional. La rápida decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de levantar un «hub» internacional para reubicar a los afganos susceptibles de recibir el estatus de refugiado recibió este fin de semana el aplauso de las autoridades europeas, que tacharon la iniciativa española de «ejemplo del alma europea». Sin embargo, la rápida respuesta del Gobierno choca de bruces con las estadísticas.

La propaganda en las redes, la más sofisticada de los talibanes 2.0

Todo ha cambiado mucho en veinte años. A pesar de defender una visión extremista del islam y formas retrógradas en todos los órdenes de la vida social e individual, la nueva generación de talibanes es más que consciente de que el mundo, más interconectado que nunca, no es el de 1996. Y que los mensajes que lanzan no solo van dirigidos a los 33 millones de afganos, sino a una audiencia planetaria. A una comunidad internacional de cuya resignada aceptación dependerá la supervivencia a medio plazo del régimen fundamentalista que parece asentarse sin remedio en el país de Asia Central. Y para lanzar esos nuevos mensajes propagandísticos al mundo, nada mejor que un buen dominio de las redes sociales, indiscutible ágora planetaria.

China mira con avidez los yacimientos de tierras raras de Afganistán

Pekín se regodea mientras observa el desordenado éxodo de Estados Unidos de Afganistán tras dos décadas de guerra, celebrándolo como un enorme fracaso del liderazgo y la política estadounidenses. Para China, la retirada de Estados Unidos ofrece oportunidades y algunos riesgos.

China, ávida de recursos, puede beneficiarse de una relación más estrecha con los nuevos dirigentes afganos. Afganistán es rico en minerales, desde el oro, el aluminio y el mineral de hierro, hasta los llamados metales de tierras raras, vitales para la fabricación de la tecnología moderna.

Podemos y Cataluña ponen a prueba a Sánchez

Hoy se reúne el Consejo de Ministros por primera vez tras las vacaciones estivales en lo que significa el inicio del nuevo curso polémico. El presidente del Gobierno lo afronta con los temas que se arrastran desde antes del verano: la confrontación permanente y, prácticamente, nula relación con el PP que sigue anclado en su negativa a la renovación de los órganos constitucionales, como es el caso del Consejo General del Poder Judicial, y la Mesa de Diálogo con el independentismo pendiente de fecha.

Temor en la Generalitat a un retraso de la mesa de diálogo

El horizonte político más inmediato tiene una fecha marcada en rojo: la semana del 13 de septiembre. Durante esos días debería celebrarse la segunda reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern en Barcelona y, en el entorno del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, mantienen que todo sigue el curso marcado y prevén que el encuentro entre ejecutivos se produzca según lo previsto.

Yolanda Díaz comenzará desde ya a exigir la subida del SMI

Ni ha sido un verano tranquilo para los socios en Moncloa, ni la tregua llegará ahora con el inicio de curso político. Unidas Podemos busca recuperar su posición de fuerza y visibilidad en la mesa del Consejo de Ministros y volverá a apretar el botón de la confrontación en varios asuntos delicados para ambos partidos convivientes.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional, la presión para la regulación por decreto ley del precio de la energía nuclear y la hidroeléctrica unida a la negociación –todavía en pañales– del borrador de los Presupuestos Generales del Estado son los primeros motivos de discordancia con los que los morados darán «la batalla» este mes de septiembre, según confirmó el portavoz de Podemos, Pablo Fernández en una entrevista con Ep.

La batalla que se avecina en la UE: Halcones y palomas, en guardia para reformar las reglas fiscales

Tras la tregua, llega la batalla. Después de que la pandemia del coronavirus haya puesto en suspenso las normas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fijan para los países de la eurozona el déficit público en el 3% y la deuda en el 60%, halcones y palomas vuelven al frente de guerra y marcan posiciones. Se espera que tras las elecciones alemanas el próximo 26 de septiembre, el Ejecutivo comunitario ponga en marcha una consulta pública para abordar no sólo la vuelta a la normalidad y qué ritmo resulta el adecuado a la hora de reducir el déficit público, sino una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que simplifique el texto actual. Pero aunque prácticamente no existen voces en la burbuja comunitaria de Bruselas que no consideren imperiosa la reforma de este polémico instrumento, las divisiones son muchas a la hora de poner el cascabel al gato.

La izquierda contra el inventor del autogiro

Polémica académica y política con alcance nacional a cuenta de la negativa a bautizar el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia con el nombre de Juan de la Cierva, el célebre inventor del autogiro nacido en la capital murciana en 1895. Pese a ser aprobada por la Asamblea de Murcia en 2017 y por la Comisión de Fomento del Congreso en 2019 –y contar con el visto bueno de Aena–, la iniciativa se vio frenada por decisión del Ministerio de Transportes que presidía José Luis Ábalos tras recibir un informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que vincula al ingeniero con el alzamiento que dio lugar al inicio de la Guerra Civil. El documento lo firma el historiador Ángel Viñas, que avala en escaso folio y medio el rechazo a De la Cierva por el supuesto encuadramiento del inventor en el bando que se alzó contra la República en julio de 1936. Otros historiadores discrepan de este repudio a un referente mundial en el campo de la aeronáutica. En esta línea, un análisis de 23 páginas de Roberto Villa, profesor titular de Historia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, explica los motivos por los que sí procede ese bautizo del aeródromo, y exonera a Juan de la Cierva de responsabilidad en el golpe. Apoya esta defensa Guillermo Rocafort, secretario de la Asociación de Memoria Histórica Raíces. «La prueba es que su propia familia estaba en Madrid, y todos sufrieron represión. Si lo hubiera sabido los habría puesto a salvo», apunta. «Llama especialmente la atención» que Viñas «deja caer que Alfonso XIII conspiró con De la Cierva, incluye supuestas conexiones con el Gobierno inglés» y asegura que Franco intentó «vanamente» sublevarse en febrero de 1936, «cuando es sabido que solo reaccionó a última hora, con la muerte de Calvo Sotelo», afirma Rocafort.

España decidirá esta semana sobre la tercera dosis

La decisión sobre la idoneidad de inocular una tercera dosis contra la Covid sigue en el aire. Varias comunidades han instado en repetidas ocasiones al Ministerio de Sanidad a que se posicione y fije una postura común. Pero desde Moncloa prefieren esperar al dictamen de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Esta semana los expertos del organismo sanitario europeo emitirán una valoración, pero en todo caso, la decisión final recae en las autoridades nacionales.

Solo medio millón de jóvenes de 12 a 19 años se ha vacunado

A las puertas del curso escolar, tan solo 574.220 jóvenes de entre 12 y 19 años han completado la pauta de vacunación. Es decir, solo el 14,8% de este grupo ha recibido las dos dosis y casi el 60% al menos tiene ya la primera (casi tres millones).