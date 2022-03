Alberto Núñez Feijóo anuncia su candidatura para presidir el PP

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado oficialmente su candidatura a presidir el Partido Popular, tras la renuncia de Pablo Casado. Así lo ha anunciado ante la Junta Directiva Gallega.

Según ha dicho, su decisión llega “precipitada por los acontecimientos”, pero no ha sido “buscada ni ambicionada”. Eso sí, avanza que no se irá con prisas porque dirigir Xunta y PP es compatible legalmente, lo que da pie a un relevo ordenado y ajustado los tiempos que él decida.

En el acto de presentación del ‘Plan Estratéxico 2022-2030′, en la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, en A Coruña, ha aludido a que la semana próxima tendrá que enfrentarse en la sesión de control de la Cámara a una oposición que le invita a dimitir.

“Es curioso que la oposición me diga cuándo dimite usted, será cuándo considere oportuno. Fin de la explicación. Vivimos en una democracia y a pesar de que a algunos no les gusta la Constitución ni el Estatuto y se inventan leyes para imponer a los demás aunque ellos no las cumplan, en España es perfectamente compatible ser presidente de una Comunidad y de un partido”, ha esgrimido.

“Soy perfectamente consciente de cuál es mi responsabilidad y actuaré de acuerdo con esa responsabilidad. Yo he dicho que no me iba de Galicia en un mes, lo he dicho en el año 2018, y en el año 2022 no voy a cambiar de criterio”, ha aseverado, antes de resaltar que es el presidente de Galicia y que actuará conforme a su responsabilidad según le dicte su “conciencia” y no “por lo que diga la oposición.

“Y yo a Galicia no la voy a dejar en un mes”, ha esgrimido, antes de recordar que este jueves presidirá la reunión de su Gobierno en Ourense, como ya hizo en Ferrol, e incluso ha apuntado que tiene “pensado” lo que va a hacer “en marzo y abril”.

A partir de ahí, se ha remitido a lo que suceda en el congreso extraordinario del PP en Sevilla y ha incidido en que articulará el calendario que le dicte su conciencia para “cumplir con su responsabilidad” con Galicia y otras responsabilidades futuras.

Aunque en un principio se ha mostrado reacio a hablar sobre la actualidad de su partido, sin hacer declaraciones a su llegada al acto y asegurando que “no se pueden dar noticias que no se ha producido”, ha reconocido que la decisión que anunciará formalmente a los suyos esta tarde mezcla “meditación y precipitación”, aunque pueda parecer “contradictoria”.

“Es una decisión precipitada por los últimos días y semanas, pero también meditada durante los últimos años. Es una combinación de meditación y precipitación, aunque parezca contradictorio”, ha explicado Feijóo, que ha destacado además que “nunca” pensó que “tendría que tomar esa decisión”.

“Pero los acontecimientos de las últimas semanas me obligan a tomar una decisión que ni ha sido buscada ni ha sido ambicionada. Lo que pasa es que hay momentos en la vida en la que uno tiene que tomar decisiones. Y cuando solo tiene una, tómala. Y tómala rápido”, ha zanjado.