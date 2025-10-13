Cardiva, puente europeo de la tecnología médica: innovación Marca España con impacto real en hospitales

En un momento en el que Europa busca soluciones sanitarias más sostenibles, eficaces y cercanas, la compañía española Cardiva se ha consolidado como un referente estratégico en la distribución de tecnología médica. Más que un proveedor, Cardiva actúa como aceleradora, asesora y socia de confianza para empresas europeas que desean implantar sus soluciones en el mercado español, portugués e italiano.

Javier del Río, director de las divisiones de Cardiología Intervencionista, Neurovascular, Intervencionismo y Digestivo y Urología en Cardiva, subraya: “Nuestro origen español no es solo una etiqueta: es una forma de entender la calidad, la agilidad y el compromiso con los profesionales y los pacientes. Ser Marca España significa liderar con propósito, desde la cercanía y con visión global”.

Un modelo ágil, especializado y diferenciador

Con más de 30 años de experiencia, Cardiva ha desarrollado un modelo basado en cuatro pilares: innovación tecnológica, conocimiento clínico profundo, excelencia logística y cercanía real con los profesionales sanitarios.

Este enfoque permite a la compañía competir con grandes multinacionales desde una propuesta más ágil, personalizada y eficaz. “Sabemos lo que necesita el sistema sanitario local y eso nos permite actuar como verdaderos partners, no como simples intermediarios”, explica Del Río

El socio elegido por las tecnológicas europeas

Muchas compañías líderes en tecnología médica ven en Cardiva al aliado perfecto para introducirse en España y Portugal. ¿Por qué? Porque ofrece:

Acceso directo a decisores clínicos y hospitalarios.

Una red consolidada de ventas especializada por áreas terapéuticas.

Profundo conocimiento del marco regulador.

Capacidad para traducir la innovación en impacto clínico real.

Mucho más que distribución: validación, formación y resultados

Cardiva no se limita a introducir productos en el mercado. Acompaña a los profesionales desde la formación hasta la medición de resultados, colaborando con sociedades científicas, promoviendo la formación continua y optimizando procesos.

“No vendemos tecnología por vender. Evaluamos su eficacia, su implementación clínica y su impacto operativo. Estar en cada etapa del proceso es lo que nos da credibilidad y relevancia”, destaca el directivo.

Aceleradora de innovación en el sistema sanitario

Antes de que muchas tecnologías lleguen al radar institucional o a los congresos médicos, Cardiva ya las ha testeado junto a líderes clínicos. Evalúa su viabilidad, analiza su encaje en el sistema sanitario y acompaña a los hospitales en procesos de transformación digital o reorganización de servicios.

“Nuestra vocación es liderar siendo parte del cambio. Somos el primer test de realidad de muchas innovaciones”, afirma Javier del Rí

Rumbo al futuro: Europa, tecnología y sostenibilidad

Cardiva continúa su expansión con filiales en Portugal e Italia, apostando por la internacionalización, la digitalización (con tecnologías como RFID e inteligencia artificial) y la sostenibilidad.

“Liderar desde España es también liderar con propósito. En un entorno cada vez más exigente, lo humano, lo local y lo ágil seguirán siendo nuestras mejores credenciales”, concluye