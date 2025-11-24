Clan estrena la comedia infantil "Bajo el sofá"

La serie de animación "Bajo el sofá", llega esta tarde al canal infantil Clan de RTVE. Es una comedia para niños de entre 7 y 9 años que combina el humor y la aventura en un entorno doméstico muy original. La historia gira en torno a un grupo de objetos perdidos e inservibles que han encontrado refugio y una nueva vida bajo un sofá en el apartamento de una familia que aspira a la perfección. Esta peculiar comunidad está compuesta por personajes como Moll, un muñeco roto; Selfie, una fotografía arrugada; María, una galleta mordida; Top, un palito de orejas; Reina Penny y Castor, una moneda extranjera con dos caras; y Borra, una bola de polvo. Juntos conforman a los "Under", que mantienen una norma irrompible de aceptar a cualquier nuevo objeto que llegue perdido al grupo.

A lo largo de 52 episodios de alrededor de 7 minutos cada uno, los Under viven diversas peripecias tratando de evitar ser descubiertos por la familia humana y el temible robot de limpieza Rambo. La convivencia imperfecta entre objetos tan diferentes es uno de los temas centrales, en un ambiente que combina situaciones cómicas y aventuras domésticas. El argumento inicial parte del misterio de Selfie, la fotografía que queda atrapada dentro de un libro, lo que lleva al grupo a intentar salvarla leyendo todos los libros que puedan.

"Bajo el sofá" es una coproducción entre RTVE, Teidees, Mr. Klaus Studio y 3Cat, con la dirección de Jaume Buixó y Jordi Ventura, reconocidos en proyectos como "Polònia", y la dirección de arte de Dune Blanco y Salba Combé. La serie fue seleccionada en la convocatoria de animación de Clan en 2023 y se emite de lunes a viernes a las 15:40 horas en Clan. Su propuesta ofrece no solo entretenimiento para los niños sino también una reflexión sobre la imperfección, la aceptación y la convivencia en un espacio que parece adverso, pero que para estos personajes es un hogar seguro y lleno de vida.

Además del lanzamiento de "Bajo el sofá", Clan también presenta la serie "Team Nuggets", dirigida a un público ligeramente más pequeño, de 5 a 8 años. "Team Nuggets" narra las aventuras en la escuela de una gallina loca y ambiciosa, Karla, junto a sus compañeros, destacando por su humor y energía. Esta segunda serie se emitirá de lunes a viernes a las 13:35 y 18:30 horas, completando la oferta de nuevas producciones preescolares del canal infantil de RTVE para esta temporada.