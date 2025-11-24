Paco León frena el entusiasmo por un regreso de 'Aída' mientras Miren Ibarguren se muestra dispuesta a volver

El lanzamiento del tráiler de 'Aída y Vuelta', la metapelícula dirigida por Paco León que se estrena el 30 de enero de 2026, ha desatado una ola de nostalgia entre los fans de 'Aída'. Los propios actores reconocen que "la que se está liando y la que se va a liar", y aseguran haber recibido la reacción del público con emoción. Para ellos, este proyecto supone un homenaje "precioso" a la serie y a quienes la siguieron durante años. Durante la entrevista con Fórmula TV, Paco León y Miren Ibarguren adelantaron que la película juega con vivencias del rodaje original, aunque sin revelar qué anécdotas son reales y cuáles no. También abordan el debate sobre el humor de la serie, reconociendo que los tiempos cambian y que "el humor tiene que resetearse y actualizarse".

El punto de fricción llega cuando se plantea la posibilidad de un regreso de la serie. Miren Ibarguren lo tiene claro: "Yo volvería una temporada tranquilamente". Paco León, en cambio, corta en seco cualquier expectativa. Para él, 'Aída' ya cumplió su ciclo: "Esto ha sido también para matar al monstruo otra vez… la serie ya está". Eso sí, deja entreabierta la puerta a continuar con una segunda película si 'Aída y Vuelta' funciona en taquilla, pero insiste en que una nueva temporada no entra en sus planes. Con estas declaraciones, la ilusión del público choca con la visión de un director decidido a celebrar el legado de 'Aída'… pero sin reabrirlo.