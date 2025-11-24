La cesta de Navidad se dispara: el besugo puede llegar a 100 euros y el cordero sube hasta un 15% antes del 20 de diciembre

El reportaje de 'Espejo Público' ha puesto cifras al encarecimiento de los productos más demandados para la cena de Nochebuena. Las tradicionales chuletillas de lechal, que hace un año rondaban los 20 euros el kilo, ya se venden a 25, y los comerciantes esperan que el 20 de diciembre alcancen los 28 euros. En el pescado la escalada es todavía más acusada: el besugo, que en noviembre de 2023 costaba 55 euros el kilo, ha subido ya a 60 y podría rozar los 100 euros en plena campaña navideña.

Cómo se dispara la cesta de Navidad en 2024: el besugo y el cordero marcan récords de precio

Los profesionales del sector reconocen que algunas subidas duplican su valor en cuestión de semanas. La gamba blanca, ahora a 60 euros, podría situarse entre 90 y 120. El carabinero congelado parte de los 100–130 euros y el fresco podría llegar a 150. Según los datos compartidos en el reportaje, el pescado ha subido un 7% en el último año, el cordero alrededor de un 7% y la ternera hasta un 18%.

Las comidas de Navidad serán más caras este año que en 2017 larazon

Ante este panorama, muchos compradores optan por alternativas más económicas. El pargo y la hurta (considerados "primos" del besugo) suben de precio, pero siguen siendo opciones más asequibles: hoy cuestan unos 16 euros, aunque dentro de un mes podrían alcanzar los 24–32. Otros consumidores recurren a la compra anticipada y la congelación, un método con el que aseguran ahorrar entre un 20% y un 30%. Aun así, la sensación general entre los clientes es de desgaste: quienes acuden semana tras semana al mercado confirman que "mes a mes se nota la subida" y que en Navidad el incremento se dispara. Una realidad que, como concluye una compradora, "la sufrimos todos, menos los que siempre ganan".