Detenido un hombre que se hacía pasar por electricista para acceder a las viviendas en Valladolid y robar joyas y dinero en efectivo

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Madrid a un hombre como presunto autor de, al menos, tres delitos de hurto cometidos en este año en Valladolid, donde se hacía pasar por técnico electricista para acceder a las viviendas y aprovechaba para robar joyas y dinero en efectivo, según fuentes policiales. Las víctimas eran personas de edad avanzada. Además, se ha identificado a una mujer sobre la que está en vigor una orden de detención a la espera de su localización.

En todas las ocasiones, el presunto autor llamaba a las víctimas mediante un número oculto y se simulaba ser un empleado de la compañía eléctrica que daba suministro a sus domicilios. En esa conversación les indicaba que había detectado un incremento sustancial en la factura de la luz, que pudiera estar ocasionado por un fallo en algún electrodoméstico, por lo que la “compañía” iba a mandar a un técnico al domicilio para comprobarlo.

Posteriormente, en un lapso breve, el presunto autor se personaba en los domicilios ataviado con ropas que le hacían parecer un técnico de electricidad y pedía acceder al interior de la casa con las víctimas confiadas, por haber recibido una llamada previa avisándoles del supuesto problema.

Cuando estaba dentro de la vivienda, le decía a su víctima que permaneciese en la cocina accionando interruptores y electrodomésticos, mientras él fingía comprobar enchufes con un multímetro digital y se desplazaba por la casa registrando las habitaciones, en busca de dinero en efectivo y joyas. Transcurridos pocos minutos se marchaba de la vivienda alegando cualquier pretexto.

Se da la circunstancia de que las víctimas de las estafas quedaban con mayor sensación de indefensión y desamparo que otras personas más jóvenes, con un sentimiento de culpa por haber dejado entrar en casa al autor del hurto y haber sido engañadas, que les llegaba a producir una doble victimización.

Tras recabar las denuncias de los hechos acontecidos en Valladolid, los agentes del Grupo de Hurtos de la Comisaría de Parquesol iniciaron una ardua investigación al objeto de determinar la identidad del presunto autor. El hombre evitaba ser reconocido en cualquier grabación llevando prendas que dificultaban su identificación, como una gorra, o que le tapaban sus tatuajes, como chaquetas abultadas de cuellos altos. También llevaba guantes de trabajo para evitar ser identificado por dactilogramas en los domicilios de las víctimas.

Los investigadores, tras realizar numerosas pesquisas y gestiones, determinaron, “sin ningún género de dudas”, la identidad del hombre, cuyo domicilio estaba en otra ciudad, y que acudía a la capital vallisoletana en ocasiones. A este individuo le figuraban numerosas requisitorias cesadas y hasta 11 detenciones practicadas, en ocasiones por hechos similares.

También identificaron a una mujer que en ocasiones le acompañaba esperando en un vehículo aparcado frente al inmueble donde robaba el varón, para facilitar su posterior huida del lugar y avisar en caso de que detectara presencia policial. Sobre esta mujer está en vigor una orden de detención a la espera de su localización, si bien los investigadores sospechan que pueda haber abandonado el país.

Los agentes de Policía Nacional cursaron una orden de búsqueda y detención contra este individuo, que dio sus frutos el día 30 de julio, al ser localizado y detenido en el aeropuerto Madrid-Barajas por agentes de Policía Nacional, como presunto autor de los tres delitos de hurto cometidos en Valladolid. El hombre ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.