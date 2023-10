¿Se dice "estoy ensimismado" o "estoy enmimisado"?: esta es la respuesta según la RAE

En el vasto mundo de las palabras y su uso en la primera persona, surge un enigma que pone a prueba nuestra lengua y su flexibilidad. Nos referimos al término "ensimismado", derivado de "en sí mismo",y a "enmimismado", proveniente de "en mí mismo".¿Cuál es la forma correcta de expresar la introspección personal? ¿Son ambas válidas o existe una elección definitiva?

Seguramente, muchos de ustedes han tropezado con ambas construcciones en diferentes contextos, a menudo utilizándolas como sinónimos. No obstante, es esencial examinar si ambas son correctas en nuestro idioma o si una es correcta y la otra no. Este artículo se adentrará en este enigma lingüístico con el fin de proporcionar respuestas claras y precisas a estas preguntas.

En el español, no es raro encontrar palabras que generan confusión, ya sea al pronunciarlas o al escribirlas. Cuando se trata del término en cuestión, la incertidumbre gira en torno a su transformación cuando se aplica a distintas personas gramaticales. Dado que "ensimismado" tiene su origen en "en sí mismo" (tercera persona), algunos podrían argumentar que, en primera persona (yo) o segunda persona (tú), debería modificarse, quizás como "enmimismarme".

Pero, ¿es esta modificación realmente correcta? Para obtener una respuesta precisa, acudimos a la Real Academia Española (RAE), la máxima autoridad en la lengua española, en busca de orientación.

La Real Academia Española (RAE), en su cuenta oficial de Twitter, aclara que cuando se utiliza el adjetivo que se refiere a "que manifiesta o implica sumirse o recogerse en la propia intimidad" en primera persona (yo), lo adecuado es decir "estoy ensimismado", y no "estoy enmimismado", aunque esta última opción podría parecer plausible.

La razón detrás de esta elección se basa en que el verbo "ensimismarse" y su adjetivo "ensimismado" se emplean de esta forma en todas las personas, incluso cuando hacen referencia a la tercera persona ("en sí mismo"). La raíz del verbo se ha mantenido inmutable en dicha persona gramatical, lo que nos lleva a expresar de manera correcta: "Estoy ensimismado", "Te ensimismabas," "Nos ensimismamos", y así sucesivamente.

La FundéuRAE respalda esta aclaración, subrayando que en algún momento se pensó que "ensimismarse" era un verbo imposible de conjugar en primera persona ("yo me ensimismé" o "yo estaba ensimismada") y en segunda persona ("tú te ensimismaste" o "tú estabas ensimismada"). Esto se debía a que "ensimismar" se origina en "en sí mismo" (tercera persona) y no en "en ti mismo" (segunda persona) o "en mí mismo" (primera persona). Esto habría dado lugar a verbos inexistentes como "entimismarte" o "enmsismarme". Sin embargo, como se ha aclarado, esta suposición no es correcta.