La emoción de una abuela al volver al cine invitada por su nieto después de años: "¡Soy nena otra vez!"

En un conmovedor vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales, Jordi Rodríguez Moreno, un popular 'tiktoker', ha emocionado a sus seguidores al compartir un plan especial con su abuela.

Su cita comenzaba cuando Jordi propone a su abuela un plan que no había tenido la oportunidad de hacer desde hace más de una década: ir al cine. La reacción de su abuela al escuchar la propuesta fue de felicidad, abrazando y besando a su mientras movía los brazos y exclamaba un inesperado "¡hostia!" ante la sorpresa.

En el video, que tiene una duración de casi dos minutos, se puede ver su emoción a lo largo de todo el día. Desde el momento en que se viste con sus mejores galas para la ocasión hasta su llegada al centro comercial, donde incluso planea cómo compartirá su experiencia con sus amigas Lola y Montse: "Me dirán: '¿Y yo qué?'. Les diré: 'Búscate un nieto'", anticipa la 'yaya'. Una respuesta que llena de orgullo y satisfacción a su nieto, que responde entre risas: "Búscate un nieto, viva la envidia".

Antes de entrar en el cine, la abuela hacía una única petición: que la película no fuese de terror, ya que no quería pasar miedo: "No me gusta que me hagan sustos, si ya tengo manía de que en mi casa hay gente", dice. Pero Jordi se aseguró de cumplir su deseo y compró un pase para ver "Elemental", una película de dibujos animados. Juntos disfrutaron de palomitas de colores y compartieron la experiencia con un par de acompañantes más. Al finalizar la película, la abuela agradecida y emocionada dijo: "¡Vuelvo a ser nena!".

Este conmovedor video, compartido a finales de agosto, ha tocado los corazones de millones de personas en las redes sociales, destacando la importancia de compartir momentos especiales con los abuelos: "Yo aquí llorando porque la abuela de alguien que no conozco fue al cine", "ojalá los abuelos fueran eternos", "esto me hizo extrañar a mi abuela que también amaba las pelis de muñequitos", "lo más que le gustó a tu abuela no fue la peli, es que estaba con su nieto".