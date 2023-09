Esta es la ha alerta que el 112 ha enviado a través del teléfono móvil por intensas precipitaciones en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid se encuentra en estado de alerta debido a las intensas precipitaciones que han sido notificadas por Protección Civil a través de los teléfonos móviles. Esta medida de precaución se ha tomado para salvaguardar la seguridad de los residentes y minimizar los posibles riesgos derivados de las lluvias intensas que se esperan en los próximos días.

La Comunidad de Madrid ha activado la situación 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCAM) ante la previsión de tormentas y fuertes lluvias que se darán en las próximas horas. Según ha indicado el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112(ASEM112), Pedro Ruiz, a través de redes sociales, todos los ciudadanos de la región recibirán un mensaje en sus teléfonos móviles con indicaciones.

Entre ellas, ha señalado la importancia de permanecer en casa, evitando coger sus vehículos particulares, así como estar atentos a las actualizaciones informativas. Asimismo, ha recordado el uso de llamadas al teléfono 112 "en caso de emergencia únicamente".

La alerta emitida por Protección Civil es una respuesta anticipada a las condiciones meteorológicas adversas que se avecinan. La prioridad es proteger a los ciudadanos y minimizar cualquier posible daño a la propiedad. Esta acción se enmarca en un esfuerzo continuo por parte de las autoridades para mantener a la población informada y segura en situaciones de emergencia.

Echenique en su cuenta de Twitter Twitter

Pablo Echenique, se ha mostrado descontento con la notificación recibida en su teléfono: "Pero esto de que el sistema operativo tenga una puerta trasera para que el Gobierno te pueda hacer sonar el móvil cuando le dé la gana y que nadie nos haya preguntado... no sé yo si me gusta" y minutos después ha preferido borrar el tuit cambiándolo por "Vale, me dicen que la alerta creepy de Protección Civil que te hace sonar el móvil se puede activar y desactivar. Aunque en el mío venía activado por defecto."

Las intensas precipitaciones, aunque vitales para mantener el equilibrio del ecosistema, pueden convertirse en un peligro cuando son excesivas. Inundaciones, deslizamientos de tierra y cortes en las carreteras son algunos de los problemas comunes que pueden surgir como resultado de las lluvias intensas. Por esta razón, Protección Civil insta a los residentes de la Comunidad de Madrid a tomar precauciones adicionales en los próximos días.