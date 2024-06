Herrera califica a Sánchez de "narcisista patológico" y le anima a dar la cara en vez de escribir "cartitas vergonzosas"

Carlos Herrera abordaba este miércoles en su monólogo matutino la reciente imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la segunda carta que Sánchez ha dirigido a la ciudadanía en respuesta a este hecho. Durante diez minutos, Herrera ha reflexionado sobre la citación judicial de Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, y sobre todo, se ha centrado en la reacción del secretario general del PSOE y su partido.

Desde bien temprano, en los micrófonos de COPE se discutía la nueva carta de Pedro Sánchez, al que Herrera ha calificado como "narcisista patológico". El periodista señalaba también cómo este segundo escrito surge a raíz de la citación judicial de su esposa, "que va a tener que declarar como imputada, como investigada", habiendo fijado el juez Peinado la comparecencia para el próximo 5 de julio.

Pese a eso, Herrera ha hecho hincapié en la importancia de que se demuestren tales delitos, que pueden acabar en nada o en algo, apelando a la presunción de inocencia de Begoña Gómez, "la misma presunción de inocencia que su marido ha negado a otras personas tantas veces cuando se vieron en situaciones similares", añadía mencionando el caso de Paco Camps.

"Lo que es innegable", ha continuado Herrera a la vez que aseguraba que Begoña Gomez "ha dado motivos" para ser investigada y que los hechos son los que son, es que "nunca la pareja de un responsable político ha firmado cartas de recomendación para favorecer a una empresa de cara a obtener concursos públicos".

Respecto a la reacción del PSOE, un Herrera poco sorprendido ha criticado que el partido responda recurriendo a su habitual "máquina del fango", acusando a la ultraderecha y descalificando al juez por haber citado a la esposa del presidente en plena campaña electoral. Mencionó también como cuatro ministros salieron ayer "a dar la cara por Begoña".

De la "segunda carta de Pedro a los gilivotantes" ha advertido que, en esta ocasión, el líder socialista no se limita a reflexionar como sí lo hizo en la primera, sino que directamente pide el voto. Según Herrera, el mensaje de la carta es claro: "Oye, votadme como una forma de apoyarme a mí y a mi mujer, ante lo que esta salvaje ultraderecha judicial, mediática y tal y cual, está realizando contra nosotros a través del comportamiento, fíjate inmaculado de mi, pobre esposa a la que tanto quiero".

Añadía a su vez que desde el punto de vista democrático, el mensaje "no tiene un pase" por haber descalificado al juez que instruye el caso y no haber respetado la creación judicial, "aunque no te guste". "En lugar de escribir cartitas vergonzosas, por qué no da explicaciones, que a lo mejor es mucho más sencillo y no tener ese aspecto de desquiciado procediendo vulgaridades nerviosas, acusando a jueces de prevaricar, inventarse hechos o inventar conspiraciones".

Según Herrera, la carta de Pedro Sánchez está diseñada para convertir las elecciones europeas de este próximo domingo día 9 de junio "en un plebiscito a favor de la parejita", sin pretender desmentir ninguno de los hechos que se le imputan. Así, ha dicho que es "insólito" que el Gobierno esté dando la cara por los negocios privados de Begoña Gómez mientras que el propio Pedro Sánchez no la da. "Ahora, ¿los votos que vayan al PSOE el próximo domingo, serán votos para legitimar los negocios de Begoña Gómez?", se ha preguntado Herrera.