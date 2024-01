Itziar Ituño rompe su silencio tras encabezar la manifestación por los presos de ETA con este mensaje en euskera

La reconocida actriz Itziar Ituño, conocida por su papel en la exitosa serie "La Casa de Papel" y otras producciones, ha permanecido en el centro de la controversia estas últimos semana tras su participación en una manifestación en Bilbao, que abogaba por la liberación de los presos de la banda terrorista ETA. Tras convertirse en el rostro público de la causa, bajo el lema "Llaves para la resolución", Ituño ha vivido un acoso sin precedentes de las redes sociales. Ahora, a través de un mensaje en su Instagram, ha dirigido unas palabras a aquellos de los que ha recibido apoyo en medio de la polémica.

Tras su participación en la marcha, varias empresas tomaron la decisión de prescindir de su imagen, cancelando los contratos por no querer "posicionarse ideológicamente". Este ha sido el caso del concesionario de BMW, que anunció la ruptura de su colaboración con Itziar Ituño a través de un comunicado en el que destacaron su compromiso con la diversidad, la inclusión y su decisión de no asociarse con ninguna ideología política. También lo hizo la aerolínea Iberia, a pesar de no emitir un comunicado oficial, si adoptó medidas eliminando imágenes promocionales de la actriz de sus redes sociales.

Hasta ahora, la reconocida actriz no se había pronunciado por las críticas y amenazas recibidas en redes sociales. Ante este escenario, Ituño decidió romper su silencio el pasado miércoles y agradecer a sus seguidores el apoyo recibido mediante un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. En el mensaje, escrito sobre un collage con dos imágenes suyas, y redactado en euskera e inglés, expresó: "Eskerrik asko zuen babesagatik, ez dot inoiz ahaztuko. Thanks for your support, I'll never forget it". Lo que en español significa: "Gracias por vuestro apoyo, no lo olvidaré nunca".