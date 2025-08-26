Jahel Gómez Beauty Studio: el nuevo templo del bienestar en San Pedro de Alcántara

En el corazón de San Pedro de Alcántara ha abierto sus puertas Jahel Gómez Beauty Studio, un centro de estética que redefine el concepto de cuidado personal, apostando por la belleza natural, el bienestar y la innovación.

Especializado en tratamientos faciales avanzados, cuidado de la piel y experiencias de bienestar personalizadas, este nuevo espacio no solo ofrece servicios estéticos, sino que propone un ritual de bienestar diseñado para quienes buscan resultados visibles y un momento de desconexión.

Con un enfoque basado en protocolos exclusivos, el estudio trabaja con marcas profesionales y técnicas innovadoras que garantizan tratamientos efectivos, respetuosos con la piel y adaptados a las necesidades individuales de cada cliente.

“Más que un centro de estética, queremos que cada visita sea una experiencia transformadora, en un ambiente elegante, cálido y acogedor”, afirman desde Jahel Gómez Beauty Studio.