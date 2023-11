Juventudes Socialistas celebra la detención de Vito Quiles: "Vaya a la cárcel"

Durante la manifestación de la pasada noche del lunes cerca de la sede del PSOE en Ferraz, miembros de la Policía Nacional arrestaron al periodista Vito Quiles, figura muy crítica con el Gobierno. Según informaron fuentes policiales a elDiario.es, la detención se llevó a cabo por "desobediencia y resistencia a la autoridad".

La Delegación del Gobierno estimó la participación de la protesta contra la amnistía en alrededor de mil personas. En contraste con los días anteriores, la policía no cerró el tráfico en Ferraz este lunes y advirtió a los concentrados que no debían ocupar la calzada, alegando que la protesta no había sido notificada. Los participantes permanecieron en las aceras del cruce entre la calle Ferraz y Marqués de Urquijo, vigilados por numerosos agentes policiales para asegurarse de que no invadieran la carretera, la cual estaba transitada por vehículos, incluyendo aquellos que llevaban banderas de España, y acompañada por pitidos de otros vehículos tratando de circular por la zona.

Bertrand Ndongo, militante de Vox, estuvo informando en sus redes sociales sobre las últimas noticias del periodista. Según Ndongo, Vito ejerció su derecho a realizar una llamada para contactar con su madre mientras se encontraba detenido en la comisaría de Moratalaz, donde se le había "privado de su libertad". Además, aseguraba que allí permanecería toda la noche a la espera de comparecer ante las autoridades judiciales hoy martes.

Juventudes socialistas no tardaba en reaccionar a la detención de Vito Quiles. A través de una pregunta y nombrando al periodista directamente, celebraban la noticia y publicaban una imagen con la frase "vaya a la cárcel".

Esta misma mañana, Ndongo avisaba en sus redes sociales que Vito estaba libre desde la pasada madrugada. "Fue puesto en libertad a las 5h sin ningún cargo. Estamos juntos y está bien" y seguidamente añadía "gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo y que os den culo a todos los que celebráis las injusticias que están sucediendo en Ferraz".