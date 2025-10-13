Lift Suprême, el nuevo bálsamo de ojos de Patyka que rejuvenece la mirada en solo dos semanas

La firma francesa de alta tecnología Patyca Paris ha presentado su nuevo lanzamiento: el Bálsamo de Ojos Lift Suprême, un tratamiento de última generación que promete transformar visiblemente el contorno ocular en tan solo dos semanas.

El bálsamo actúa sobre todos los signos del envejecimiento y la fatiga alrededor de los ojos, incluso aquellos vinculados a los cambios hormonales. Su acción combina ciencia, biotecnología y activos naturales ultraeficaces.

Entre sus ingredientes clave destacan el Matrisome Age Complex, que mejora la firmeza y la densidad de la piel, el Retinol-like vegetal y la Vitamina CG encapsulada, que estimulan la luminosidad y reducen las arrugas.

Además, gracias a los péptidos de quinoa y a los extractos de jazmín y espino blanco, el Bálsamo de Ojos Lift Suprême reduce bolsas, eleva párpados caídos y corrige ojeras azules, marrones y huecas.

Su eficacia ha sido clínicamente probada: tras dos semanas de aplicación, se observa una mejora visible en arrugas, firmeza del párpado, bolsas y ojeras. No contiene perfumes añadidos y presenta tolerancia oftalmológica testada. Se recomienda aplicar mañana y noche como parte de la rutina de cuidado facial.

Ciencia bio y compromiso sostenible

PATYKA, parte del Groupe Finoli, representa una nueva generación de cosméticos orgánicos que combinan tecnología, alta concentración de activos naturales y compromiso ambiental.

La marca utiliza Química Verde y Biotecnología para desarrollar fórmulas innovadoras con eficacia comprobada, y cuenta con certificación B-Corp, lo que avala su responsabilidad social y medioambiental.

Entre sus productos más icónicos destacan el Sérum Rellenador Fundamental y la Mascarilla Lift Pro-Colágeno, líderes en ventas en farmacias desde su lanzamiento.

