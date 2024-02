Lladós contesta a Equipo de Investigación: "Que vengan y activo el modo Call of Duty"

El estrafalario personaje Amadeo Lladós es toda una personalidad de internet. El conocido influencer, que se hizo famoso por su modo de vida, fue tendencia por una polémica en la que indicaba que echaría a su mujer de casa si se ponía gorda. Sin embargo, ahí no acabó la cosa ya que La Sexta publicaba un reportaje de "Equipo de Investigación" dedicada a su figura.

En dicha pieza se repasaban todo sus "hitos", desde su tiempo como corredor de motos a cómo se volvió millonario pregonando un estilo de vida único. Este repaso apenas ha hecho mella en Lladós, el cual se ha despreocupado sobre el documental.

"Que venga alguien, se cruce en frente mío y activo el modo Call of Duty

La respuesta no se ha hecho esperar y no ha sido para menos. Según indicaron muchos de sus seguidores, recomendaron al streamer no ver el reportaje: "Me llevan diciendo que tenga cuidado, porque están haciendo un reportaje de investigación en la tele. Y yo: "Bro, que lo hagan larguísimo, y que lo saquen"".

No satisfecho con ello, va más allá: "Que venga alguien, se cruce en frente mío y activo el modo Call of Duty en la vida real. Lo único que me falta... Yo no tengo miedo a nada. ¿Crees que tengo miedo a decirle algo con un fucking móvil? Se lo digo a la cara".

¿Presunto estafador?

Más allá de declaraciones amenazantes, el producto que oferta con el que vas a ser millonario, o más, no hace millonarios a sus miles de compradores y seguidores. Es conocido el caso de un joven de Albacete que se dedica al marketing digital y que fue, presuntamente, estafado por el creador de contenido madrileño.

Según este joven: "A partir de seguir a Lladós, me di cuenta de que era una estafa y perdí bastante dinero. Esto me hizo abrir los ojos", reconoce. "Lo que él hacía era intentar sacarte de una Matrix para meternos en la suya"