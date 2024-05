Un militar retirado denuncia que Estados Unidos impide revelar que una 'inteligencia no humana' ha estado interactuando con la humanidad

El evento anual de Salt Connections, una conferencia destacada por tratar temas de gran relevancia global, concluyó este año con una mesa redonda en la que intervino el coronel retirado Karl Nell. Su intervención ofreció una perspectiva impactante sobre los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP) y la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Esta charla reemplazó la esperada intervención de un denunciante de ovnis que, debido a un supuesto conflicto de programación, fue cancelada en Nueva York.

La conversación comenzó con una introducción sobre el vasto y distinguido historial del coronel Nell. Recordemos que él catalogó de "creíble y urgente" la denuncia de David Grusch. Nell cuenta con una formación en ingeniería eléctrica y mecánica y ha servido en el Army Space Command. Además, ha trabajado en el desarrollo de programas estratégicos en la industria de defensa con empresas como Bell Labs y Lockheed Martin, y ha participado en el Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPTF) del gobierno estadounidense, lo que añade una capa de credibilidad a sus declaraciones.

El moderador del evento, Alex Klokus, fundador y socio gerente de Salt Fund, planteó una pregunta crucial: ¿Cree Nell en la existencia de una inteligencia no humana que ha visitado nuestro planeta? La respuesta de Nell fue categórica y directa: "La inteligencia no humana existe. Ha estado interactuando con la humanidad desde hace tiempo. Hay personas no electas en el gobierno que están al tanto de esto". Esta afirmación, audaz y sin ambigüedades, dejó claro que no solo es una cuestión de creencia, sino de certeza basada en datos y testimonios de alto nivel.

Nell respaldó sus declaraciones mencionando figuras prominentes como Paul Hellyer, exministro de Defensa de Canadá, y Haim Eshed, exjefe del programa espacial israelí, quienes han expresado opiniones similares. Además, se refirió a legisladores estadounidenses que han demandado más transparencia y divulgación sobre el tema, señalando que no se les está diciendo toda la verdad.

El coronel Nell también abordó las razones por las cuales el gobierno podría estar renuente a divulgar esta información, enumerando factores como la seguridad nacional, la falta de un plan claro, la posibilidad de una disrupción social y la existencia de acuerdos no públicos. Sin embargo, subrayó que los motivos para la divulgación, como el derecho moral del público a conocer la verdad, la necesidad de una postura proactiva en lugar de reactiva y el avance societal, superan a los argumentos en contra. Con todo, Nell entiende que aún no estamos preparados para la revelación. "Una cosa es creer y otra saber" -enfatizó.

La discusión profundizó al explorar las implicaciones de una posible interacción con inteligencia no humana. Nell sugirió que la competencia Darwiniana y la evolución en un universo gobernado por leyes de conservación implican que otras civilizaciones habrían pasado por procesos similares a los nuestros. No obstante, advirtió contra asumir intenciones completamente benévolas o maliciosas por parte de estos seres, destacando la complejidad y las posibles consecuencias de tal interacción.

Finalmente, Nell señaló la importancia de que Estados Unidos lidere los esfuerzos de divulgación, pero también reconoció que este es un problema global que requiere cooperación internacional. Recordó que la divulgación no es un fenómeno nuevo y que ha habido ciclos de interés y desinterés en el pasado. Aun así, expresó optimismo sobre la posibilidad de un progreso real en el futuro cercano, citando esfuerzos legislativos recientes como un paso positivo.

La intervención del coronel Karl Nell en la Fundación SALT no dejó indiferente a nadie, igual que ocurrió en 2023 con la del científico de Stanford, Garry Nolan, planteando interrogantes profundos y urgentes sobre nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él.