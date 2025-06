El misterioso anillo aparecido en el cielo de La Palma desata todo tipo de teorías

El pasado lunes 17 de junio, los cielos de La Palma fueron escenario de un fenómeno que ha despertado tanto asombro como especulación en la comunidad local y en los medios de comunicación. Un misterioso anillo de humo, de forma perfectamente circular y suspendido en el aire, capturó la atención de numerosos residentes en Tijarafe, en la vertiente occidental de la isla, quienes no dudaron en grabar y fotografiar el fenómeno con sus teléfonos móviles.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, generaron una oleada de interpretaciones. Desde explicaciones sencillas relacionadas con fenómenos atmosféricos hasta teorías más elaboradas que apuntaban a fenómenos paranormales, portales interdimensionales o incluso tecnología extraterrestre. Sin embargo, la realidad parece apuntar hacia una causa más terrenal, aunque todavía no confirmada oficialmente.

El círculo oscuro, de contorno nítido y apariencia casi perfecta, permaneció en el cielo durante varios minutos, flotando con una cadencia que resultaba inquietante. La forma cerrada y la estabilidad del anillo, además del silencio que lo acompañaba —según relataron testigos—, alimentaron las conjeturas y el interés de expertos y curiosos por igual.

Este tipo de fenómenos no son inéditos en la historia de La Palma, una isla que, por su actividad volcánica y su entorno natural, ha sido escenario de múltiples enigmas atmosféricos y naturales. Sin embargo, lo que hace especial a este evento es su contexto: no se registraron erupciones volcánicas, maniobras militares ni celebraciones con fuegos artificiales que pudieran justificar la aparición del anillo. La última erupción significativa en la zona ocurrió en septiembre de 2021 en Montaña Rajada, pero en esta ocasión, no hay indicios de actividad volcánica o humana que expliquen el fenómeno.

El Ayuntamiento de Tijarafe, en un primer momento, confirmó la autenticidad del suceso, aunque evitó ofrecer una explicación oficial. Testigos presenciales describieron el fenómeno como un “círculo oscuro que no se movía como una nube” y señalaron la presencia de un “ruido sordo” que acompañaba su aparición, detalles que aumentaron la intriga.

Con el paso de las horas, y tras consultar a expertos en meteorología y fenómenos atmosféricos, comenzaron a surgir hipótesis fundamentadas. Juan Manuel Hernández, de la Asociación Palmera de Aficionados a la Meteorología, explicó a La Palma Ahora que “el fenómeno podría tratarse de un anillo toroidal o de un vórtice en forma de anillo”. Según Hernández, “el color negro del humo indica altas temperaturas en su origen, probablemente asociado a materiales ricos en carbono como goma, plástico o combustibles quemados”.

Las teorías apuntan a que el anillo pudo haber sido generado por una explosión controlada, quizás durante una práctica privada o un evento pirotécnico. Otra hipótesis sugiere que se trató de un ensayo con artefactos que producen humo en forma de anillo, similares a los utilizados en espectáculos o en entrenamientos militares. Sin embargo, la falta de confirmación oficial mantiene abiertas todas las posibilidades.

Este fenómeno, que ya forma parte del archivo visual de los enigmas canarios, evidencia que en los cielos del archipiélago todavía persisten misterios por resolver. La combinación de un entorno natural privilegiado y la presencia de fenómenos atmosféricos complejos hace que La Palma siga siendo un escenario propicio para la aparición de eventos inexplicables, que alimentan la curiosidad y el interés científico.

De cara al futuro, expertos advierten que la vigilancia y el estudio de estos fenómenos son fundamentales para entender mejor las condiciones atmosféricas y las posibles actividades humanas que puedan generarlos. La aparición de este anillo de humo, en definitiva, refuerza la necesidad de mantener una actitud abierta y rigurosa ante los enigmas que todavía nos rodean, tanto en La Palma como en otros rincones del mundo.