Niegan la invitación a un evento familiar tras no aceptar la relación de un chico con su novio: "Te digo que no"

Te invitan a un evento familiar, optas por preguntar si tu pareja puede ir y la respuesta es no. Esto es lo que le ha ocurrido a un usuario de Twitter @CrisSotoDTorres que tras publicar lo sucedido las redes se han volcado con el protagonista de la historia y le han mostrado su apoyo.

El joven fue invitado a una fiesta familiar y recibe una respuesta, como poco, impactante."Me invitaron a una fiesta familiar y les comenté que si podía llevar a mi novio; así como mi hermano lleva a su novia", explica en su perfil.

"En verdad no se que responder; me tiene muy cansado toda la situación ¿Qué habrían contestado ustedes?", pregunta a los tuiteros.

Posteriormente comparte una foto con el contenido del mensaje donde los familiares “comentando el tema”. "En la comida habrá niños que no sé si están preparados para ver una relación como la tuya. Yo imagino que no".

"Entonces pues con mucha pena te digo que no. No por nosotros, sino por la situación que te comenté. Difícilmente creo que los padres de los niños les estén preparando para vivir una de estas situaciones", continúa el mensaje.

Le dan dos opciones, ir solo, o no ir: “Si esto no te gusta, no te convence o no estás de acuerdo, yo entenderé el hecho de que decidas no acompañarnos”.

Las redes han criticado la “poca madurez” y la “homofobia escondida” tras el uso de los niños en este discurso. “No habrá problema y sé que para personas como tú es una situación difícil de enfrentar. Pero igual es para los demás difícil de enfentar y con niños que no entenderían", justificando y comparando una relación homosexual como una “situación difícil de enfrentar”.

Las redes han opinado sobre el discurso que contiene el mensaje, tanto es así que ha alcanzado las 10 millones de reproducciones.