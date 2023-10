Polémica en Alemania por vídeos de conversión de mujeres al islam en TikTok

En Alemania ha surgido un acalorado debate a raíz de una serie de vídeos que se han viralizado en TikTok. En ellos, las jóvenes alemanas muestran su conversión al islam y exhiben su nueva indumentaria musulmana. Estos vídeos, que se han multiplicado en la plataforma, han generado un amplio espectro de opiniones y reacciones.

Algunos usuarios consideran que estos clips reflejan una elección personal en la que estas jóvenes se sienten libres de abrazar una nueva fe y una cultura diferente, pero otros han expresado preocupación, asegurando que Europa "se está islamizando".

Mientras que algunos argumentan que la diversidad religiosa es un reflejo de una sociedad abierta y plural, otros advierten sobre la necesidad de evaluar y comprender las razones detrás de estas conversiones, especialmente en un contexto de crecientes preocupaciones en Europa sobre el extremismo yihadista.

"No entiendo la mentalidad de las chicas/mujeres occidentales que tienen igualdad y deciden pasarse a una religión en la que saben que van a perder en absolutamente todo, es que no me cuadra en absoluto", comentaba un usuario. "No hay ningún problema en que se conviertan por voluntad propia, sólo espero que no se arrepientan luego", indicaba otro.