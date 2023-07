El precio de los “likes”: Una “tiktoker” se hace viral tras recibir una cornada por intentar hacerse una foto con una vaca

Con esta ola de calor, el turismo rural del norte de España y sus temperaturas menos elevadas se están convirtiendo en una de las opciones favoritas de vacaciones para el turismo nacional e internacional. Esta ha sido la elección de Noelia Martos, una madrileña que ha aprovechado sus días libres de julio para descansar en Galicia.

Disfrutando de los distintos atractivos de esta provincia, la turista visualizó un grupo de vacas que circulaban libremente por el monte en uno de sus paseos. La joven no quiso quedarse sin fotografía del momento y se acercó, tal vez demasiado, a ellas para sacarse una instantánea.

En busca del mejor encuadre junto a un tierno ternero, se puede ver, justo detrás de ella, como la madre del animal se siente amenaza y acaba propinando una cornada a la joven turista que la deja en el suelo. Noelia consigue levantarse rápido y huye dolorida de la escena. “Nunca he odiado tanto unos cuernos”, titulaba el vídeo con las imágenes del desencuentro en su cuenta de TikTok, que no han tardado en volverse virales contando ya con más de 35 mil reproducciones.

Por supuesto, lo comentarios no tardaban tampoco en llegar. Algunos criticaban la actitud de la joven: “Dime que eres de ciudad sin decirme que eres de ciudad”, “No se pone ropa roja o anaranjada cerca de las vacas” o “Las personas de ciudad se comportan sin cuidado alrededor de animales”. Otros simplemente tiraban de ingenio ante el vídeo: “Regla N°1. Los cuernos siempre llegan por donde menos te lo esperas” o “Venga el año quiero viene a San Fermín que yo ya te veo preparada”.

Y es queno es la primera vez que el precio de los “likes” juega una mala pasada a algún usuario intentando el vídeo o la foto perfecta para sus redes sociales. Aun así, todo ha quedado en un accidente, que la la joven “tiktoker” se ha tomado con humor. De hecho, días después ha compartido otro vídeo con este mensaje: “Antes de la cornada, no todo es lo que parece. Me encantan los animales”.

En estas nuevas imágenes, se ve como Noelia consiguió acercarse sin problemas a numerosas vacas del lugar e incluso las dio de comer zanahorias sin problema alguno.