¿Qué aparatos no debemos conectar a una regleta?

Vivimos en una sociedad altamente interconectada en la que un gran número de individuos permanece en un estado de continua conexión. Están expuestos a una corriente constante de información de su entorno, pero a menudo son incapaces de dedicar la atención y el tiempo necesarios a asuntos que pueden resultar fundamental a largo plazo.

Esta hiper-conexión se manifiesta tanto en el ámbito de la información como en lo que respecta a las conexiones físicas, ya que nos encontramos rodeados de cables que conectan múltiples dispositivos, ya sea agrupados o de manera individual. En este contexto, cobra relevancia la utilidad de las regletas, que nos permiten optimizar las tomas de corriente en una habitación. No obstante, en ocasiones, su uso no es aconsejable. ¿Cuál es la razón detrás de no conectar ciertos electrodomésticos en una regleta?

El incremento en el costo de la energía en tiempos recientes ha llevado a los ciudadanos a familiarizarse con un conjunto de pautas esenciales destinadas a reducir el consumo energético de sus electrodomésticos. No obstante, además de buscar la eficiencia energética en las acciones implementadas en nuestros hogares, la seguridad debe ser siempre una prioridad.

En este sentido, diversas instituciones y cuerpos de bomberos recomiendan no utilizar regletas para "conectar dispositivos eléctricos de alta potencia". Esto se debe a que no es lo mismo utilizar una regleta para conectar simultáneamente el cargador del teléfono móvil, una lámpara y la computadora, que para unir electrodomésticos ubicados en la cocina, como la lavadora, el lavavajillas o el microondas. El peligro de incendio o cortocircuito es mayor al conectar estos aparatos de alta potencia.