Qué es ser DINK: la nueva tendencia para formar una familia en España

El descenso de la natalidad es más que una realidad en nuestro país. A pesar de ello, se produce un gran incremento del coste de la vida y de la vivienda, por lo que las generaciones más jóvenes no quieren, en muchos casos, tener hijos.

Esta tendencia ha provocado que en los últimos años haya proliferado un tipo de familia muy curioso que responde a las siglas de DINKS(Dual Income No Kids) es decir, parejas que pueden ser o no matrimonio, con ingresos estables, pero sin hijos y sin proyecto para tenerlos en el futuro.

Los datos del INE

Este tipo de convivencia ha ido creciendo de forma considerable en los últimos años: en los últimos cinco años han aumentado hasta los 50.000 y, en 2024, ya son 2,8 millones de hogares españoles. Lo que se traduce en un 15% de la población total.

La composición de estas familias están formadas, por lo general, por dos personas de clase media-alta, con estudios avanzados y profesiones especializadas, las cuales priorizan frente a la maternidad y paternidad, respectivamente.

¿Qué es ser un DINK?

Este término anglosajón nace en la década de los años 80 en Estados Unidos para nombrar a un fenómeno que, por aquel entonces, no era la realidad cotidiana de una sociedad en la que la población joven tenía, como poco, dos hijos.

Con el paso de los años, el término entró de lleno en el argot popular incluyendo a otros términos como "yuppie" (Young urban professional) y haciendo, cada vez más, un guiño a una forma y estilo de vida a un lado de la imagen tradicional de familia.

DINKS vs DINKYS

Esta forma de vida no se tiene que confundir con los DINKYS (Dual Income No Kids Yet, en inglés), un grupo de personas que comparten un montón de características con los DINKS pero que no niegan, en un futuro cercano o no, a tener hijos. Siendo esta última característica diferenciadora a la hora de distinguirlos.