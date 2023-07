Simu Liu: ¿El actor excluido del grupo de la película Barbie?

El actor de origen canadiense, Simu Liu, se ha convertido en tema de conversación en redes sociales ya que varios clips sugieren posibles tensiones entre él y sus compañeros de reparto en la película Barbie. Diversos vídeos virales muestran a las dos estrellas principales de esta exitosa película, Margot Robbie y Ryan Gosling, en situaciones que podrían interpretarse como tensiones dentro del elenco de estrellas. Esto ha llevado a los fanáticos a preguntarse si Simu Liu podría sentirse excluido del grupo y a hacer una profunda labor de investigación de cualquier movimiento y comentario sospechoso de los actores.

La tensión fue detectada por primera vez en un evento promocional el 28 de junio, cuando Ryan Gosling y Simu Liu sorprendieron a todos con una visita a Toronto como parte de la gran expectativa previa al lanzamiento de Barbie el 21 de julio. Unos días después, se viralizó un incómodo intercambio entre ambos, donde se escucha a Gosling rechazar un intento de Liu de acercarse para una foto en la alfombra rosa el mes pasado.

En el intercambio, que también fue captado por las cámaras de blogTO, Gosling le dice a Liu con un tono firme: "No me toques así, hombre. ¿Quieres que te toque de esa manera?". Liu responde al trato de su compañero con un tono sarcástico, diciendo: "¿No te gusta? ¿Es demasiado delicado? Está bien", antes de alejarse.

Pero eso no es todo, otro vídeo de la alfombra rosa compartido en TikTok por Vanity Fair durante el fin de semana ha generado controversia después de que Margot Robbie, la estrella principal de Barbie comparara a Liu con el personaje de Ken. Cuando le preguntaron a Robbie qué actor se asemeja más a su personaje de Ken en la vida real, ella respondió: "Quizás Simu. Es como un verdadero Ken en la vida real", y añadió: "Lo adoro".

Sin embargo, el clip de la entrevista que se ha difundido rápidamente en las redes sociales, omite el elogio de Robbie hacia Liu.

Aunque la actriz enfatizó que lo admira, las redes solo han hecho caso a la comparación del actor con su personaje en la película. Los seguidores de la película señalan cómo esta comparación parece ser un golpe calculado por parte de Robbie, ya que mencionó al único Ken en la película con rasgos de personalidad negativos.

Otro usuario, incluso, ha mencionado un tercer clip de otra compañera de reparto de Barbie, America Ferrera, insinuando que Liu podría estar preocupado por ser estereotipado en papeles de personajes "tontos".

La fama de Liu ha experimentado un ascenso meteórico desde sus días en la comedia canadiense "Kim's Convenience", alcanzando un nuevo nivel al interpretar el papel principal en la película de Marvel de 2021, "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings".