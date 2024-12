Soy extremeña pero vivo en Valencia y estas son las palabras que no había oído nunca

El castellano es un lenguaje vivo, dinámico y con muchas particularidades según el lugar del mundo en el que se hable. Es lógico que el castellano que se habla en España tenga muchas diferencias con el que se utiliza en otros países del mundo, pero también dentro de nuestro país porque el lenguaje evoluciona con la historia, con la influencia de otras culturas, con términos propios de cada región o incluso de cada zona, por pequeña que sea. A lo que en muchos casos hay que añadir su convivencia con otros idiomas, lo que al final acaba enriqueciendo aún más el vocabulario de las personas que viven en esos lugares.

Según la RAE, el español cuenta con más de 93.000 palabras. Como dato interesante, cerca de 19.000 son americanismos. Por otro lado, el Diccionario Histórico de la Lengua Española, que también gestiona la RAE, cuenta con más de 150.000 entradas.

Por ello, no es raro ver en las redes sociales numerosos ejemplos de personas que viajan a otros puntos de España y que no conocen el significado de algunas palabras o expresiones. Entre los muchos ejemplos que hay está el de esta joven extremeña, que se trasladó a la Comunidad Valenciana a cursar sus estudios universitarios y a la que le han sorprendido muchas palabras y expresiones que ella nunca había oído.

Claudia Pina (@clauupina) ha grabado un "storie" en TikTok para compartir con sus seguidores el "choque" cultural que ha sufrido y ha puesto varios ejemplos. Uno de los más habituales es la manera de llamar a las aceitunas, que en muchas regiones de España se las denomina olivas. O la forma de referirse a las patatas, aunque sean envasadas, que según ella "no tiene sentido llamarlas papas" a pesar de que en muchos lugares de España -incluidas las islas- en las que se las denomina de esta manera. Lo mismo ocurre con la fregona, que en muchos puntos del país es conocida por el nombre de una de sus partes, el mocho.

Pero las palabras que durante el año que lleva de estancia en Valencia más le han costado entender han sido una de las palabras más comunes en la capital del Turia. Según aclara Pina, "aquí todo son rosquilletas. Lo que todo el mundo conoce como pan de pipas, le llaman rosquilletas. Y las hay de todos los tipos, con chocolate y con un montón de cosas".

Pero la palabra que mas le ha llamado la atención a esta joven pacense es la manera de expresar en Valencia cuando una persona se ha mojado mucho, se ha empapado. "Cuando me mojo entera por la lluvia siempre he dicho que me he empapado, pero aquí dicen 'me he chopado'".

"En la universidad siempre me están replicando y corrigiendo cosas por decirlas como no son", comenta divertida.

También puso de ejemplo la manera de explicar el hecho de que una pelota se haya quedado encajada en un árbol, o cuando te has quedado atrapado en algún lugar. "Aquí dicen, 'la pelota se ha encalado o te has encalado' y no o había escuchado nunca".

Pina deja claro que no es una crítica y que puede ser que sea cuestión de ella, pero indica que ha grabado el vídeo para contar las expresiones y palabras que más le han chocado durante este tiempo. El vídeo acumula más de 21.000 "me gusta" y ha generado más de 1.500 comentarios de todo tipo.