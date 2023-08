La teoría de Frank Cuesta sobre Sancho, Rubiales y GHVIP

Las últimas semanas han estado repletas de polémicas y suposiciones en redes sociales, donde son muchos los tuiteros que están comentando las novedades sobre Sancho y Rubiales. También lo han hecho personalidades televisivas como Frank Cuesta.

El goteo de nueva información sobre el caso de Daniel Sancho y el asesinato de Edwin Arrieta es continuo, nuevos datos han ido apareciendo a lo largo de estos días por la policía de Tailandia que no dejan de desconcertar a la población. Asimismo, uno de los días más importantes del deporte español, se vio emborronado después del polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras ganar el Mundial, que está dejando titulares entre comunicados y escasas dimisiones.

Como no puede ser menos, una vez más, las redes hablan y manifiestan opiniones diversas sobre los recientes acontecimientos. El último en hacerlo y sembrar la polémica ha sido Frank Cuesta, el reconocido aventurero ha hecho referencia a los diferentes casos haciendo una ‘propuesta’ con la que “estaría contenta esta nueva sociedad de hipócritas”, ha reconocido.

“Yo creo que visto lo visto en las últimas semanas... desde las televisiones van a pedir que se cambie a Daniel Sancho por Luis Rubiales”, comienza. “Que Sancho vaya a Gran hermano VIP y que Rubiales sea ingresado de inmediato en la cárcel de Surat thani preventivamente por 20 años y luego ya se le juzgue si eso en el 2043”, explicaba relacionando los temas más comentados del momento.

El televisivo dejó clara su posición respecto al asunto de Daniel Sancho enviándole una fuerte advertencia a los medios de comunicación días atrás: "Si realmente apoyáis a la familia, dejadla en paz. Os pediría que os vayáis hasta que sea el juicio, no estéis ahí todos los días. Lo que van a pasar es algo duro y lo único que queréis es la noticia, no ayudar a la familia", aconsejó a la prensa. "Vais a hacer lo que os dé la gana, yo solo digo que habrá una repercusión desfavorable para la familia si seguís tocando los... Si seguís saliendo públicamente con mentiras, con bulos. Si salís con suposiciones y criticando el trabajo de la policía. No es bueno para la familia", sentenció.

Lo cierto es que Frank Cuesta siempre muestra su opinión y cómo ha manifestado en varias ocasiones: “Este culebrón apenas comienza…los que hoy te apoyan, mañana te quemarán en la hoguera!!!!! Tiempo al tiempo”.