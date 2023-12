Un tiktoker desata la polémica en redes sociales: "La idiotez se ostenta con orgullo en la generación actual"

En el océano de las redes sociales, donde las tendencias y las voces resuenan, Javier Rodríguez, conocido como @clubdecaballeros en TikTok, ha alzado la voz de la crítica con un mensaje que ha generado revuelo. En un vídeo, Rodríguez arroja luz sobre lo que él denomina "la generación sin talento" y cuestiona la actual glorificación de la idiotez en la era de las redes sociales.

"Hubo un tiempo en el que ser idiota era una vergüenza. Hoy se ostenta la idiotez con orgullo", declara Rodríguez en su vídeo, lanzando una mirada crítica a la evolución de la sociedad y la cultura contemporáneas.

Este tiktoker no duda en señalar que la década actual no alberga la grandeza artística de tiempos pasados. "Todo es básico, nada es profundo. La figura del artista fue suplantada por la figura de la celebridad", agrega.

En sus declaraciones, Rodríguez desafía la noción de que la celebridad contemporánea debe poseer algún talento palpable. "La celebridad no tiene que tener ningún talento, ni siquiera la habilidad de hablar bien. Sin embargo, obtiene fama y dinero", critica con desdén.

Rodríguez lamenta la pérdida de reconocimiento para los verdaderos genios y artistas, quienes, según él, se ven eclipsados por figuras de entretenimiento de baja calidad. "He visto genios rendirse al ver que sus contenidos bien pensados y elaborados son aplastados por un mal comediante: una desnudiza disfrazada de empresaria o una canción ridícula", afirma con resignación.

El tiktoker critica la comparación absurda de talentos, señalando la ironía de la generación que equipara a Bad Bunny con Adele. "Esta es la generación que cree que Bad Bunny es competencia de Adele", expone con tono sarcástico.

"No te rindas. No hay gloria en la estupidez. Un tonto no deja de ser tonto por ser famoso", concluye Rodríguez, instando a sus seguidores a resistir la marea de la superficialidad y a encontrar valor en la inteligencia y la autenticidad.