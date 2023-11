Un valenciano reivindica la autenticidad de la paella en Londres: "No more chorizo in the paella please"

En pleno corazón de Londres, un valenciano ha desatado la curiosidad y risas de los transeúntes al exhibir dos carteles reivindicativos sobre la paella. Bajo el usuario de Instagram @jajajers, el individuo ha llevado su protesta a los lugares más concurridos de la capital británica, abogando por la pureza de uno de los platos más representativos de la gastronomía valenciana.

En un cartel, se puede leer: "No more chorizo in the paella please" (No más chorizo en la paella por favor), una clara crítica a la inclusión de este embutido en la receta tradicional. El otro cartel dice: "Stop saying paella when is rice with things" (Dejad de llamarlo paella cuando es arroz con cosas), haciendo referencia a la tendencia de algunos lugares de llamar paella a cualquier plato que contenga arroz y otros ingredientes.

La escena ha provocado reacciones diversas entre los londinenses, desde la sorpresa hasta las risas y muchos no han dudado en inmortalizar el momento con fotografías junto al protagonista y sus llamativos carteles.

Con esta peculiar protesta gastronómica, ha intentado destacar la importancia cultural de la paella y recordar que en la verdadera receta no hay lugar para el chorizo. Además, llamar paella a cualquier mezcla de arroz y otros ingredientes es un error que debe corregirse.