Coronavirus en Andalucía: minuto a minuto

Martes, 16 de junio

19:15 - Los inmigrantes irregulares tendrán que guardar cuarentena y se les realizará tests

Los inmigrantes que lleguen de forma irregular a Andalucía guardarán una cuarentena de 14 días y se les realizarán tests para prevenir casos importados de la COVID-19, según ha informado este martes la Delegación del Gobierno en Andalucía. Su responsable, Sandra García, ha analizado por videoconferencia con los subdelegados de las provincias costeras de Almería, Granada, Málaga y Cádiz la aplicación de un protocolo ante posibles casos importados de COVID-19 en la inmigración irregular, que incluye ambas medidas, cuya aplicación ha reclamado la Junta de Andalucía.

18:51 - La CEA reúne a organismos multilaterales como OIT y ONU en un Observatorio y subraya su contribución a recuperación

El Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030 (OECA), promovido por CEA con la colaboración de Unicaja Banco, ha organizado un debate sobre ‘El Trabajo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 75º aniversario de la ONU’ en el marco de la primera convocatoria de los Diálogos OECA. Los participantes en este primer debate han destacado la importancia del multilateralismo en el mundo del trabajo, puesto que el futuro del empleo requiere para su relanzamiento del apoyo de las organizaciones multilaterales para la reactivación económica tras la pandemia del coronavirus, que dejó sin empleo de un día para otro a 1.600 millones de trabajadores en todo el mundo.

18:40 - El Gobierno estudiará imponer cuarentena a viajeros de Reino Unido si Londres la mantiene para España

La ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado que, en el caso de que Reino Unido decida mantener la cuarentena a viajeros procedentes de España después del 22 de junio, el Gobierno español estudiará imponer esa misma medida en “reciprocidad”.

18:23 - La Junta garantiza las tres comidas a los alumnos del Plan Syga y esgrime la atención a 31.000 escolares

El Plan de Garantía Alimentaria para escolares en situación de riesgo de exclusión social (Syga), gestionado y coordinado por las consejerías de Educación y Deporte y de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, según ha informado el Gobierno andaluz por medio de una nota, ha permitido atender durante el curso escolar a 31.000 alumnos, que han recibido tres comidas diarias después de poner en marcha contratos de emergencia para dar continuidad al plan tras el cierre de los centros educativos por el estado de alarma, el pasado 13 de marzo. Los beneficiarios pasaron de 18.000 a 31.000 alumnos, con una inversión superior a los 10 millones de euros.

18:10 - Las instrucciones para el regreso presencial de docentes prevén jornadas flexibles y teletrabajo

La viceconsejera de Educación y Deporte, Carmen Castillo, ha señalado que las instrucciones de reincorporación del personal docente a los centros educativos una vez que finalice el curso prevén que “se faciliten jornadas flexibles y turnos, siempre que se posible, y que haya una asistencia escalonada”, aunque establecen que se mantendrán de forma telemática las tareas que no requieran para su realización de la presencia en los centros.

Andalucía registra este martes 16 de junio la octava jornada desde el inicio del mes sin muertes relacionadas con la pandemia del coronavirus Covid-19 y encadena por primera vez 48 horas seguidas sin fallecidos por esta enfermedad, según los datos difundidos por la Consejería de Salud y Familias, que registra un ligero repunte diario de casos confirmados por PCR con cuatro en una jornada en la que contabiliza dos nuevos hospitalizados, uno en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y otras 112 personas que ya han superado la enfermedad. Pulse en el titular para obtener más información.

17:24 - Fuengirola avanza en el proyecto constructivo de su nuevo puerto, que será "el motor para la economía local

El municipio malagueño de Fuengirola avanza en el proyecto constructivo de su nuevo puerto, que será “el motor para la economía local”, según ha informado la alcaldesa, Ana Mula, tras mantener una reunión de trabajo con responsables de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía y representantes de Berenguer Ingenieros, el estudio de ingeniería que resultó elegido gracias a la calidad de su propuesta.

17:08 - Bendodo respalda la apertura de fronteras el 21: “La pandemia evoluciona y España no podía quedarse atrás”

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha respaldado este martes la decisión del Gobierno central de abrir las fronteras el próximo 21 de junio pues “la pandemia evoluciona y España no podía quedarse atrás con respecto al resto de Europa”.

16:37 - Moreno pide al Gobierno un esfuerzo para ampliar los ERTE hasta final de año

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este martes al Gobierno central “que haga un esfuerzo” para ampliar los ERTE hasta final de año, ya que ha defendido que es necesario “para dar oxígeno a muchas empresas y salvar miles de puestos de trabajo”.

16:19 - La Junta pide aumentar responsabilidad a partir del lunes para evitar rebrotes

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha pedido a los ciudadanos que aumenten la responsabilidad y cumplan las normas “a rajatabla” para evitar rebrotes a partir del lunes, cuando terminará el estado de alarma y comenzará la movilidad entre comunidades y también desde el extranjero. Bendodo ha dicho en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que la Junta se acoge al fin del estado de alarma el domingo para empezar después en la nueva normalidad.

16:07 - La Junta contrata cocina “in situ” en comedores escolares de 75 colegios por 23,5 millones

La Consejería de Educación y Deporte contratará, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), el servicio de comedor escolar en la modalidad de cocina ‘in situ’ en 75 colegios públicos de Infantil y Primaria por 23,5 millones de euros. Se trata de colegios en los que actualmente se viene desarrollando el servicio de comedor con comida transportada desde una cocina central y que pasan de este modo a disponer de un servicio de cocina para la elaboración de los menús en el propio centro.

16:00 - Andalucía no descarta ninguna vía para exigir al Gobierno 800 millones más del fondo estatal por población

El Gobierno andaluz del PP-A y Ciudadanos (Cs) ha asegurado este martes que no descarta ninguna vía para reclamarle al Ejecutivo central un total de 800 millones más que asegura que le corresponden a Andalucía, según su peso poblacional, del fondo de 16.000 millones que ha aprobado el Ejecutivo central a repartir entre las comunidades autónomas, no reembolsables y destinados a ayudarles a superar la crisis causada por el coronavirus.

15:49 - El Gobierno andaluz dispondrá 85 millones para reactivar el sector pesquero tras la crisis del Covid-19

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha conocido este martes el plan de medidas urgentes para hacer frente a los graves problemas generados en el sector pesquero por la crisis sanitaria del Covid-19, dotado con 85 millones de euros que se van a poner a disposición del sector hasta 2022 como ayudas o inversiones que serán cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca (FEMP).

15:32 - Un estudio afirma que Andalucía será una de las CCAA menos dañada por la pandemia

Andalucía será una de las autonomías menos dañada económicamente por la pandemia del coronavirus, con una caída del PIB del 8,8 % en este año, según el análisis macroeconómico de Funcas, el centro de investigación económica y social de las cajas de ahorros.

15:00 - El Plan Aire priorizará a afectados por crisis con contratos desde septiembre

El Plan de Activación, Impulso y Reactivación del Empleo (AIRE) aprobado este martes por el Gobierno andaluz priorizará a los empleados afectados por la crisis del coronavirus y prevé que las primeras de las 19.000 contrataciones previstas estén “plenamente vigentes” en septiembre.

14:55 - Tomares reabre su piscina municipal este lunes con las “máximas garantías de seguridad”

El Ayuntamiento de Tomares (Sevilla) ha anunciado este martes que reabrirá la piscina municipal el lunes, en un “paso más para volver a la normalidad” y con las máximas garantías de seguridad; de modo que es uno de los pocos municipios de la provincia en tomar esta iniciativa, tal y como destaca en un comunicado.

14:38 - Andalucía reclama al Gobierno que prorrogue los ERTE hasta final de año

El Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) han reclamado este martes al Ejecutivo central la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta final de año, lo que supone “tres meses más de lo previsto” al considerarlo “fundamental para el mantenimiento del empleo”.

14:20 - Julio Iglesias cancela su gira por España con la que tenía previsto visitar Fuengirola (Málaga) y Córdoba

La oficina de Julio Iglesias ha cancelado la gira que el artista tenía previsto desarrollar durante los próximos meses en España ante las restricciones que las autoridades sanitarias han marcado por la situación provocada por el Covid-19.

13:54 - Los Sindicatos exigen retomar la negociación para la calidad del empleo en el SAS con una protesta el 25 de junio en Sevilla

Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía -Satse, SMA, CSIF, CCOO y UGT- han exigido retomar la negociación del futuro Acuerdo para la Estabilidad y Calidad del Empleo y el Desarrollo Profesional en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), iniciada el pasado mes de enero, para lo cual han convocado una protesta conjunta en Sevilla el próximo 25 de junio. El objetivo de este acuerdo, recuerdan, era mejorar las condiciones laborales y retributivas de los profesionales de la sanidad pública, sentando las bases de las políticas de personal para los próximos cuatro años.

13:41 - El Gobierno abonará en septiembre a CC.AA los 2.000 millones para Educación y el 80% irá para alumnos de 0 a 16 años

Los 2.000 millones de euros que el Ejecutivo destinará a la Educación dentro del Fondo Covid-19 dotado con 16.000 millones para las comunidades autónomas se abonarán en septiembre y el 80 por ciento se destinará a los alumnos de 0 a 16 años.

13:22 - La provincia de Granada tiene unos 20 hoteles abiertos con un 25 por ciento de reservas de cara al verano

Unos 20 hoteles están abiertos en la provincia de Granada en la fase 3 del plan de desescalada hacia la nueva normalidad, con unas reservas de alrededor de un 25 por ciento para los meses de julio y agosto. Así lo ha indicado el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Gregorio García, quien ha resaltado que la Costa Tropical es la comarca donde la actividad turística más está aumentando en las últimas semanas.

13:07 - Los artistas malagueños serán los protagonistas del verano cultural de la ciudad con más de un centenar de espectáculos

La ciudad de Málaga va a contar este verano con múltiples conciertos y representaciones de artes escénicas en las que los artistas malagueños van a ser los protagonistas. En estos meses estivales, marcados por las secuelas del coronavirus, el Ayuntamiento ha acentuado su sensibilidad para impulsar el esfuerzo de los creativos locales, en su línea de colaboración con el tejido cultural de la ciudad.

12:52 - Confirman beneficios de una plataforma digital en pacientes con demencia durante el confinamiento

Profesionales de la Unidad de Salud Mental del Hospital Regional de Málaga y del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima) han constatado los beneficios cognitivos derivados del uso de la plataforma digital ‘TV-AssistDem’ durante el confinamiento social por la pandemia de COVID-19.

12:41 - Virginia Pérez defiende la “apuesta cultural sin precedentes” del nuevo plan de la Junta

El PP de Sevilla ha defendido la “apuesta cultural sin precedentes” que a su juicio implican las medidas aprobadas por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno y Cs para apoyar a los sectores culturales y que, “además de ayudar a los miles de sevillanos que dependen de estas actividades, supondrá un revulsivo económico para la provincia” ante la nueva crisis derivada del estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19.

12:35 - Valero avisa de posible “enchufismo” en las contrataciones de vigilantes de playa

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha puesto el acento este martes en advertir de que el proceso por el que el Gobierno andaluz ha contratado a 3.000 vigilantes de playa, a cuenta de la situación por la crisis del Covid-19, da lugar a “posible enchufismo”.

12:28 - El sector audiovisual señala la demora de rodajes internacionales y ve con “preocupación” su futuro

La Asociación de Técnicos y Empresas del Sector Audiovisual de Almería (TESA) ha expresado este martes su “gran preocupación” por el futuro de los trabajadores con la llegada de la 'nueva normalidad" en el plan de desescalada ante la crisis del coronavirus dado que “apenas se ha retomado la actividad” en su ámbito toda vez que los rodajes internacionales, que suponen una “importante fuente de empleo” se “demorará hasta que la circulación entre países se normalice”.

12:13 - La Junta y universidades acuerdan iniciar el próximo curso con una enseñanza que prima la presencialidad

El curso académico 2020/2021 comenzará con una enseñanza mixta que combinará clases presenciales y ‘on line’ (sesiones síncronas) con actividades formativas virtuales. Así se desprende del acuerdo alcanzado por el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, y los rectores de las diez universidades públicas andaluzas y de la Loyola de Andalucía, en el que se pone de manifiesto el objetivo de alcanzar la máxima presencialidad posible.

12:01 - Un estudio advierte de que un aula con 20 niños tendrá contacto con más de 800 personas en dos días

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han realizado un trabajo en el que han advertido que un aula de Educación Infantil con 20 niños tendrá contacto con más de 800 personas después de sólo dos días, una vez se reanuden las clases presenciales tras la suspensión de estos meses por la crisis del coronavirus.

11:50 - El subdelegado destaca que Gobierno exima del canon a empresarios de playas durante cese de actividad

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado un proyecto de Orden Ministerial por el cual se modulará el pago del canon de ocupación y aprovechamiento del Dominio Público Marítimo Terrestre por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por un lado, se prevé la exención del pago de dicho canon a los empresarios de playas durante el cierre total de actividad, y, por otro, la modulación del importe en función de las limitaciones de ocupación durante las distintas fases hacia la nueva normalidad.

11:30 - Los primeros resultados de test al personal de juzgados de Granada arrojan una seroprevalencia del 4,14%

La Junta ha realizado en menos de una semana un total de 821 test de Covid-19 a los funcionarios de los órganos judiciales, a los fiscales, a los letrados de la Administración de Justicia y a los jueces sustitutos. Los primeros resultados apuntan un porcentaje de seroprevalencia del 4,14 por ciento, mientras que todos los casos detectados como IGM positiva han dado negativo en las pruebas PCR.

11:07 - Más de un 20 por ciento de los enfermeros han padecido la COVID, según un estudio

Más de un 20 por ciento de las enfermeras y enfermeros de Andalucía han padecido el coronavirus, según un estudio sobe la situación y condiciones laborales de este colectivo, que indica también que siete de cada diez se han visto obligados a reutilizar las mascarillas para atender a los pacientes.

11:00 - Andalucía pospone el cobro de la entrada a museos a 2021 porque “no es el momento” por la crisis

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha asegurado que el cobro de la entrada a los espacios culturales de la comunidad autónoma se pospondrá hasta 2021 porque “con una situación de crisis no nos ha parecido que fuera el momento”, toda vez que ha señalado que “en función de cómo transcurra la recuperación estos meses” tras el Covid-19, “estudiarán el momento de llevarlo a cabo”.

10:44 - Solo un positivo, descartado por PCR, entre los 545 test al personal de los juzgados de Huelva

La Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva ha realizado en algo más de una semana un total de 545 test de Covid-19 a los funcionarios de los órganos judiciales, a los fiscales, a los letrados de la Administración de Justicia y a los jueces sustitutos. Solo se ha detectado un caso positivo, descartado por PCR.

10:42 - La Junta realiza cerca de 900 test al personal de los juzgados de Cádiz con un 0,97% de seroprevalenvia

La Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz ha señalado que ha realizado en algo más de una semana un total de 878 test de Covid-19 a los funcionarios de los órganos judiciales, a los fiscales, a los letrados de la Administración de Justicia y a los jueces sustitutos. Los primeros resultados apuntan un porcentaje de seroprevalencia del 0,97%, mientras que todos los casos detectados como IGM positiva han dado negativo en las pruebas PCR.

10:40 - Cs propone una reducción del 21 al 4% en IVA de los productos sanitarios de uso obligatorio

Ciudadanos (Cs) ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que se reclama una reducción del 21 al 4 por ciento en el IVA de los productos sanitarios de uso obligatorio. Según ha apuntado la diputada naranja, “el Gobierno central no ha previsto que estos productos esenciales sean provistos de manera gratuita a los ciudadanos, por lo que debe ser adquirido a bajo precio”. En su opinión, “resulta ineludible la necesidad de regular los impuestos que son de aplicación a un producto sanitario que es hoy no solo de uso obligado por ley, sino básico para la protección de la salud pública e individual de las personas”.

10:12 - El Gobierno andaluz pide “no criminalizar” residencias de ancianos y dice que están “absolutamente preparadas” ante brotes

La consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha pedido este martes “no criminalizar” las residencias de ancianos y ha garantizado que en estos momentos se está “absolutamente preparados” para afrontar posibles brotes del coronavirus. En declaraciones a Canal Sur Televisión ha incidido en que no se deben “criminalizar las residencias” que con los hogares de nuestros mayores y no son centros sanitarios, de manera que al principio no podían estar preparados para afrontar una pandemia de estas dimensiones.

La decisión del Gobierno central de adelantar la apertura de las fronteras europeas al próximo día 21, excepto con Portugal, no ha sentado nada bien al vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, que la calificó ayer de “errónea” porque se llevará a cabo “sin control sanitario”. “Nos enteramos por los medios de comunicación que se iba a adelantar 14 días y sin planificación que garantice la salud”, subrayó Marín, a pesar de que la Junta ha defendido de forma reiterada la importancia del turismo nacional e internacional para propiciar la reactivación económica tras la crisis del coronavirus. Para más información pulse sobre el titular.

9:50 - Ningún positivo en los más de 500 test realizados al personal de Justicia de Jaén

La Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Jaén ha realizado en dos semanas un total de 503 test de covid-19 a los funcionarios de los órganos judiciales, a los fiscales, a los letrados de la Administración de Justicia y a los jueces sustitutos, sin que se hayan detectado positivos.

9:44 - El Gobierno aprueba hoy los 16.000 millones para CCAA, con un primer reparto de 9.000 para Sanidad

El Consejo de Ministros aprobará en su reunión de este martes el reparto de 16.000 millones de euros entre las Comunidades Autónomas no reembolsables y destinados a ayudarles a superar la crisis causada por el coronavirus, con un primer fondo de 9.000 millones dedicado a cubrir el gasto sanitario. En cuanto al fondo para Sanidad, el Gobierno dotará un primer tramo de 6.000 millones en cuyo reparto la población protegida equivalente pesará el 35 por ciento, cuando en la propuesta inicial era el 20. Este primer tramo se pagará en julio. Habrá una segunda parte de 3.000 millones, que se abonará en noviembre, y en la que el peso poblacional pasará del 40 por ciento al 45 por ciento. El resto en ambos casos serán criterios sanitarios y este martes se conocerá su porcentaje definitivo tras el Consejo de Ministros de Ministros.

9:30 - Andalucía aprueba hoy el Plan AIRE, dotado con 165 millones para la creación de unos 19.000 empleos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar en su reunión de este martes un plan para la activación, impulso y recuperación del empleo en la comunidad, el Plan AIRE, que tendrá una dotación económica de 165 millones para la creación de unos 19.000 empleos, en colaboración con los ayuntamientos.