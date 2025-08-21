El PSOE-A pide a la Fiscalía que investigue a la Junta por la prevención de los incendios

El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, ha pedido este jueves a la Fiscalía que investigue a la Junta de Andalucía por su "irresponsabilidad" en las labores de prevención de incendios al haber dejado sin invertir 350 millones de euros en los dos últimos años en esta materia, según ha dicho.

"Esto está en el origen del desastre medioambiental, porque los incendios se producen en un entorno que no está preparado para ellos", ha dicho Jiménez en rueda de prensa, en la que ha asegurado que esto supone "un atentado contra el patrimonio público forestal y la seguridad de las personas".

A juicio del portavoz socialista, el gobierno de Juanma Moreno es "responsable directo de lo que está pasando en Andalucía", por lo que ha calificado como "tomadura de pelo y gesto de desvergüenza política sin precedentes" que el presidente "se vaya de feria para echar la culpa de su irresponsabilidad al Gobierno de España".