Fundación Endesa y Save The Children colaboran para atender a la infancia tras la crisis del coronavirus

Alrededor de 400 niños y niñas de Sevilla se benefician desde el inicio de la crisis de la Covid-19 del programa ‘A tu lado’, que da respuesta a las necesidades sobrevenidas que la situación de confinamiento y la suspensión de clases escolares presenciales ha provocado en las familias con hijos e hijas a cargo que partían de una situación de especial vulnerabilidad. La Fundación Endesa colabora con la ONG Save the Children en esta iniciativa, con una aportación económica de 45.000 euros que cubre las necesidades de un centenar de esos menores, reforzando así la ayuda que reciben desde este mes y hasta octubre.

Los niños y niñas que participan en la intervención de Save the Children pertenecen a unas 300 familias de las zonas de Torreblanca, Bellavista, Bermejales, Tiro de Línea, San Pablo, La Algaba, Palmete, Polígono Norte y Tres Barrios Amate.

El origen de este programa surgió tras comprobar la ONG que los niños y niñas de estas familias, que ya vivían en situación de pobreza, estaban encontrando nuevos problemas agudizados o sobrevenidos por la crisis de la Covid-19. Así, por ejemplo, la falta de acceso a la alimentación básica que tenían antes en los comedores escolares o la imposibilidad de cubrir determinadas necesidades que hoy día se han convertido en básicas, como tener conexión a internet para poder seguir dando clases, hacía que se quedasen en una situación de desigualdad grave.

El programa ‘A tu lado’ persigue ofrecer una respuesta rápida a la crisis igualmente rápida y profunda que ha generado la Covid-19, ofreciendo acceso a estos niños y niñas a una alimentación básica, a una atención psicológica y la posibilidad de seguir con su educación. Los beneficiarios son familias en situación de exclusión social, especialmente monomarentales, sin recursos específicos y colectivos vulnerables, como víctimas de violencia.

Este programa se basa en tres pilares, que se orientan a reducir el grave daño que la situación tiene en la infancia, dando así una respuesta rápida para la emergencia económica, la emergencia educativa y la emergencia psicológica. El objetivo es garantizar el acceso a una alimentación básica, el refuerzo escolar y la atención individualizada de profesionales para paliar los efectos del aislamiento, la incertidumbre y el estrés en los niños y niñas.

Por un lado, las familias están empezando a recibir becas de alimentación, de 30 euros cada dos semanas para que quienes más lo necesitan puedan adquirir alimentos básicos, trabajando con ellos, en paralelo, para ofrecer a los niños y niñas una dieta nutricional saludable. El fin es garantizar la seguridad alimentaria de los menores, mejorando además su rendimiento y contribuyendo a su adecuado desarrollo.

En segundo lugar, se facilitan becas que ayudan a las familias a hacer frente a gastos básicos para garantizar que cubren necesidades primarias como cuestiones de salud (medicamentos y tratamientos específicos, gafas, audífonos u otras necesidades especiales); higiene, alojamiento, suministros o complementación alimentaria. De esta forma, con el fin de ayudar a las familias en situación más vulnerable y reducir el impacto en los niños y niñas de esos hogares en estos momentos donde las familias se encuentran con menos ingresos y gastos adicionales (ausencia de comidas escolares etc..), Save the Children pone a disposición de las familias dotaciones no restringidas de dinero de cien euros por niño o niña becado y mes.

En paralelo, los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de los programas de intervención educativa de Save the Children reciben apoyo escolar a distancia y se les proporcionan herramientas tecnológicas (conexión a internet, distribución de tablets…). También se les facilita un paquete de materiales para poder trabajar desde casa las actividades escolares y de ocio (lápices de colores, rotuladores, ceras, plastilina, sacapuntas, lápiz, gomas y folios). Durante el verano, se hará refuerzo educativo, pero también se introducirán actividades de ocio que ayuden a desarrollar su potencial de manera lúdica.

Todas estas medidas dirigidas a niños y niñas están acompañadas de un servicio de apoyo psicológico y de acompañamiento a padres y madres, con pautas de crianza y educación positiva.

La Fundación Endesa, frente al Covid-19

Esta alianza con Save the Children es la iniciativa más reciente de la Fundación Endesa, que cuenta con una larga trayectoria y una profunda vinculación con Andalucía, en la adaptación de su labor social durante la crisis provocada por el Coronavirus, para responder a las nuevas necesidades que han ido surgiendo en el mundo de la salud o de la educación, así como las demandas de las entidades que atienden a las familias más necesitadas.

Sin contar a estos últimos niños, son casi 2.200 las personas beneficiadas directamente por la acción de la Fundación Endesa. Entre las acciones que se han llevado a cabo, destaca la donación de 62 ordenadores a la red de Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA) -que gestiona una red de 26 centros en Andalucía-, para que estudiantes sin acceso a medios tecnológicos puedan terminar el curso en las mejores condiciones posibles. También a través de SAFA se han donado 315.000 euros para atender necesidades básicas de más de 900 personas de 302 familias en situación de necesidad.

Otras 33 familias, compuestas por 78 personas y atendidas en este caso por la Fundación Integra, han recibido la ayuda de la Fundación Endesa para poder hacer frente a su hipoteca o alquiler y adquirir productos básicos en estos momentos de dificultades.

Igualmente, la Fundación ha donado a la asociación Arrabal-AID de Málaga 25.000 euros para la adquisición de artículos sanitarios y otros 15.000 para material educativo con el objetivo de ayudar a 1.200 personas en riesgo de exclusión que atiende esa entidad malagueña.

Por último, la Fundación ha puesto a disposición de las comunidades de ‘makers’ sus impresoras 3D -que en circunstancias normales se usan para el programa educativo RetoTech- para fabricar viseras protectoras para personal sanitario y de servicios esenciales.