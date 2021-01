La Audiencia reactiva la investigación de ayudas para cursos ligada al ex “número 2″ del PSOE-A

Cuando se produce una distorsión entre la imagen que se ve por el visor y la que se enfoca se llama en fotografía error de paralaje y a veces se da en otros ámbitos. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez, archivó la investigación judicial que se cimentó sobre cuatro ayudas concedidas al “entramado empresarial” vinculado al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, por un valor de 193.938 euros. Pero ahora, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha rescatado del carpetazo caníbal al que fue enviado el caso ligado a Aulacen Cinco S. L., entidad que administraba la mujer del ex “número dos” de los socialistas andaluces y que recibió 730.000 euros para cursos de formación.

En un auto fechado el pasado 28 de diciembre, al que tuvo acceso LA RAZÓN, el tribunal provincial asevera que la decisión de Núñez fue “precipitada” y no estaba “suficientemente motivada”, al haber “sido adoptada contraviniendo lo ordenado por esta Sala” en una resolución anterior y, por ello, “sin disponer de toda la información que sería necesaria para respaldar las genéricas afirmaciones de la instructora en el sentido de descartar la trascendencia penal de las irregularidades cometidas en los mencionados expedientes”. De hecho, la Audiencia sostiene que no descendió en el auto que recurrió la representación procesal del PP, a “un análisis detallado y separado, en cada uno de los expedientes, de esas irregularidades de las que habla” ni se desmenuzó “la conducta de cada una de las personas que pudieran estar concernidas por la investigación”. Lo que sí hizo la magistrada fue descartar “en términos muy genéricos, que no son aplicados o identificados con alguno o algunos de los expedientes en concreto, la existencia de delitos de prevaricación y malversación”.

Para la Audiencia, en ese dibujo de situación, “una resolución de sobreseimiento libre no es aceptable”, de ahí que estime parcialmente el recurso del PP y la revoque, con el fin de que el juzgado instructor concrete, en relación al objeto del proceso, “las personas que en el mismo tienen la condición de investigadas”, lo cual fue omitido en el auto de incoación de las diligencias. Pretende además que se elaboren una serie de informes sobre los cuatro expedientes de subvenciones de ámbito regional, concedidas por la Dirección General de Formación para el Empleo, para que el órgano judicial pueda estar en “mejores condiciones” para determinar lo que “entienda procedente en derecho” y para valorar “si es procedente o no la práctica” de nuevas actuaciones.

De otro lado, el tribunal provincial confirma la inhibición acordada en favor de los juzgados de Instrucción de Córdoba respecto a los hechos relativos a los expedientes de subvención “identificados con dígito 14″, esto es, otras nueve ayudas otorgadas en esta ocasión por la Delegación Provincial de Empleo.

Los investigadores intentaron dilucidar si hubo anomalías en el proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de ayudas destinadas a formación para el empleo y asignadas por antiguos gobiernos autonómicos. Velasco abandonó la política tras el estallido de este proceso judicial que volvió a unir al PSOE-A, la Junta y fondos públicos.